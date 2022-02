Dois meses para viajar pela Rota do Tejo Gourmet

Entornointeligente.com / Há quatro restaurantes nos Açores, cinco na Madeira e muitos espalhados um pouco por todo o país. Mas todos eles, 63 no total, fazem parte da iniciativa Tejo Gourmet, já na 10.ª edição, que tem por objetivo promover os Vinhos do Tejo que enverguem selo de garantia de qualidade e certificação DOC do Tejo ou IG Tejo, atribuído pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo.

Iniciativa promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, o Tejo Gourmet pretende aumentar a oferta dos vinhos do Tejo nas cartas vínicas, ao mesmo tempo que premeia e divulga os restaurantes, através das harmonizações entre os seus pratos e os néctares desta região vitivinícola.

A partir desta terça-feira, e até 31 de março, é tempo de viajar pelo país e pela “Rota do Tejo Gourmet” para provar e desfrutar dos menus vínicos criados especialmente para esta iniciativa. Compostos por entrada, prato e sobremesa, são, como não podia deixar de ser, harmonizado, a cada momento, com diferentes Vinhos do Tejo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Além da avaliação feita pelos clientes, também um painel de jurados visitará cada um destes 63 restaurantes para pontuar a gastronomia, os vinhos e a harmonização. Os prémios, em 11 categorias diferentes, serão atribuídos a 28 de maio na gala Vinhos do Tejo.

Criado em 2010, o Tejo Gourmet amplia o número de restaurantes aderentes mais uma vez. “Se na primeira edição aderiram 22, apenas da região dos Vinhos do Tejo, na última, em 2019, o número subiu para 58 e, este ano, para 63 restaurantes, neste que foi salto triplo, a contar da génese”, realça Luís de Castro, presidente da CVR Tejo, em comunicado.

“O Ribatejo é, como seria de esperar, a região que mais restaurantes inscreve, num total de 23, sendo que Santarém leva vantagem nas novidades, até porque a cidade scalabitana está a desenvolver-se bastante nesta vertente”, diz Teresa Batista, da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, realçando, contudo, que há 34 estreantes, e, que, pela primeira vez, há restaurantes dos Açores – são quatro e concentrados na Ilha do Pico – e a Madeira inscreve mais um, com cinco ao todo.

Agora, é só consultar a lista de restaurantes aderentes e planear as visitas. Tem dois meses para provar estes menus vínicos. Depois, vêm os prémios.

Lista dos restaurantes participantes: • A Casa do Avô (Guia, Albufeira)

• A Lúria (Portela de São Pedro, Tomar)

• A Toca do Coelho (Usseira, Óbidos)

• A Varanda do Parque (Santarém)

• Adega Açoriana – Tapas & Wine House (Pico, Açores)

• Alecrim.com (Funchal, Madeira)

• Almourol Restaurante (Tancos, Vila Nova da Barquinha)

• Amassa (Santarém)

• Atual Restaurante (Silveira, Torres Vedras)

• Aveiramariscos (Aveiras de Cima)

• Beef & Wines (Funchal, Ilha da Madeira)

• Belpaço (Tomar)

• Black Frog Restaurante & Gin House (Santarém)

• Burro Velho (Batalha)

• Café Alentejo (Évora)

• Capriola – Hotel Lusitano (Golegã)

• Casa Chef Victor Felisberto (Alferrarede, Abrantes)

• Casa de Pasto “A Regional Valonguense” (Valongo)

• Chalet Vicente (Funchal, Madeira)

• Clube Naval de São Roque do Pico (Pico, Açores)

• Cordel Maneirista (Coimbra)

• Danidoce Marisqueira (Alpiarça)

• De”gustar (Torres Novas)

• DiGusto (Santarém)

• Dom Joaquim (Évora)

• Dona Laura – Tapas e Vinhos (Évora)

• Genuinu”s (Aveiras de Cima)

• InPar Restaurante by Aroeira Lisbon Hotel (Aroeira, Charneca da Caparica)

• Mãe – Cozinha com Amor (Lisboa)

• Magma (Pico, Açores)

• Magna Carta – Wine & Food (Paredes da Vitória, Pataias)

• Mensa – Hotel Le Malibu Foz (Figueira da Foz)

• No Tacho (Coimbra)

• O Castelo (Belver)

• O Cavalo do Sorraia (Alpiarça)

• O Convite – Dom Gonçalo Hotel Spa (Fátima)

• O Febra (Almeirim)

• O Picadeiro (Tomar)

• O Poço do Zé (Casais de Santa Helena, Caldas da Rainha)

• O Rochedo (Pico, Açores)

• Oh!Vargas (Santarém)

• Palhinhas Gold (Rio Maior)

• Papa Figos (Torres Novas)

• Pátio da Graça (Santarém)

• Petiscaki (Montemor-o-Novo)

• Petrarum Domus Bar Restaurante (Óbidos)

• Pirá Cevicheria (Loulé)

• Praça – Hotel República (Tomar)

• Roots (Torres Vedras)

• Sabores de Az (Funchal, Madeira)

• Stop (Vila Nova da Barquinha)

• Taberna Lusitana (Matosinhos)

• Taberna Portuguesa 1865 (Rio Maior)

• Taberna Zé Cristino (Urqueira, Ourém)

• Tasko d”Adega (Fazendas de Almeirim)

• Taverna 1488 (Constância)

• Taverna Antiqua (Tomar)

• Taxiko Tapas (Funchal, Madeira)

• Triangular – Hamburgueria Artesanal (Évora)

• Villa Lausana (Lousã)

• Vintage (Pombal)

• Wish Restaurante & Sushi (Porto)

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com