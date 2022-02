CEO da Klabin: Engajamento conjunto para tornar ações sustentáveis exponenciais

Entornointeligente.com / RIO — Quem nunca ouviu que, se cada um fizer sua parte, podemos mudar o mundo? Frase de efeito e que tem sua verdade, mas certamente sozinha não resolve os graves problemas ambientais e sociais que o Brasil e o planeta têm vivido, cenário especialmente agravado e escancarado com a pandemia que nos assola há dois anos.

Estamos falando de mazelas enraizadas, profundas e que exigem a força conjunta e alinhada de todos, nas esferas pública e privada, com os setores produtivo e financeiro. Sim, falando abertamente: governos, bancos e empresas devem assumir a frente e puxar para si a responsabilidade de tirar do papel medidas efetivas que combatam o aquecimento global –repetidamente comprovado pela Ciência, que foi e continua sendo causado pela ação humana e traz consequências sérias para o meio ambiente— e a desigualdade social, que coloca abismos entre seres humanos em todo o mundo.

Quer ser carbono zero? Já é possível comprar crédito de projetos na Amazônia para compensar emissões e até dar de presente

Motivos para o alarme não faltam, mas só para citar um contundente, há cerca de dois anos uma equipe internacional de cientistas publicou um artigo na revista científica Nature chamando a atenção para um “estado de emergência planetária” e para pontos de ruptura climática, de não retorno, em três categorias: gelo, mar e terra. Eles estavam falando de derretimento da camada de gelo da Groenlândia até a floresta Amazônica e aumento do número de queimadas, e o tempo está cada vez mais curto.

Você precisa habilitar JavaScript para rodar esta aplicação.

Diante da escalada de preocupações sobre problemas ambientais, sociais e econômicos, é possível ver anúncios e intenções de todos os lados no combate a eles, que vêm do governo de grandes nações e até das mais vulneráreis e de empresas. Investidores financeiros também já se mobilizaram.

São iniciativas de valor e importantes, mas boa parte poderia render muito mais se fosse projetada e alinhada em conjunto. Como? Com diálogo, diplomacia e mente aberta. Não é fácil, muito menos usual, mas também longe de ser impossível.

Exemplo de que uma “cadeia do bem” pode ser erguida poderia ter sua largada na atual construção de regras do setor financeiro para ativos ESG. Não apenas no Brasil – o Banco Central já desenvolveu regras para o nosso sistema financeiro levar em considerações riscos ambientais e sociais em suas operações –, mas no mundo todo, como na União Europeia.

PUBLICIDADE Dúvidas: O risco do ‘greenwashing’ no mercado de crédito de carbono. Faltam regras claras no Brasil

Se os bancos, mais cedo ou mais tarde, terão obrigatoriamente de precificar em suas linhas de financiamento riscos dessa natureza de seus clientes, em especial empresas, por que não já sentar juntos e preparar um plano conjunto que una o desenvolvimento de projetos sustentáveis? Ao mesmo tempo o banco teria potencial para reduzir os riscos dos seus clientes, consequentemente custos e juros, e as empresas teriam capital mais em conta e força para tornar suas atividades socioambientais mais responsáveis.

E poderia, com um pouco mais de esforço e vontade, incluir também a cadeia produtiva dessa empresa, expandindo as melhores condições para os pequenos e médios fornecedores que, de longe, são os que mais têm dificuldades para chegar a linhas de crédito e tecnologia sustentáveis e de ponta.

O governo pode fazer parte dessa roda produtiva garantindo marcos legais e regulatórios robustos e eficientes que, por sua vez, trariam mais segurança para investidores. Ou seja, um ciclo virtuoso econômico, ambiental e social seria criado.

Eficiência energética: Cidades investem em sistemas para aumentar a eficiência no consumo, integrando diferentes tecnologias

PUBLICIDADE Fácil? De novo, não mesmo. Mas com os atores que têm interesse e responsabilidade em tornar a economia mundial mais verde se unindo, dois mais dois somariam cinco, dez, vinte, com a força exponencial conjunta de todos.

*Cristiano Teixeira é embaixador pelo Clima da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, faz parte do grupo Business Leaders da COP26 – Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e CEO da Klabin.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com