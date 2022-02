Bagnaia, a punto de renovar

Entornointeligente.com / D ucati consiguió el título de Constructores en 2021, pero le faltó el de Pilotos. Fabio Quartararo se mostró como el piloto más sólido a lo largo de la temporada y por esa razón se coronó en Misano. Bien es cierto que en la recta final del curso, Pecco Bagnaia estuvo a un nivel altísimo. Ganó cuatro de las últimas seis carreras y puso en serios aprietos al ‘Diablo’. A los dirigentes de Borgo Panigale les quedó claro que a tenor de lo que hizo en esa fase del campeonato, el piloto nacido en Turín es alguien con madera de posible campeón en la clase reina. Y de ahí que muestren, sin tapujos, que le quieren renovar ya .

Lo suyo es cerrar ese trámite para que Pecco, al manillar de la Desmosedici GP22, se centre en una temporada en la que parte como candidato al título junto a Quartararo y Marc Márquez (sin olvidarnos, claro está, de Joan Mir ). El caso es que Gigi Dall’Igna ha enseáado sus cartas en una entrevista con ‘Sky Sport’. “Como he dicho muchas veces, un técnico no vale nada si no tiene un piloto a su lado que pueda poner en práctica las ideas que se desarrollan en Ducati. Bagnaia ganó cuatro de las seis últimas carreras de la temporada pasada, tuvo una continuidad increíble, sobre todo en la segunda mitad, y es uno de los mejores talentos de la parrilla ahora mismo “, ha destacado el director general de Ducati Corse, dejando claro que están por la labor de ‘atar’ a Pecco con vistas al futuro.

