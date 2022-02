Ação da Defensoria Pública inclui gênero ‘não-binárie’ em certidões de nascimento do Rio

Entornointeligente.com / RIO — Uma ação social promovida pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), em parceria com a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ), garantiu o direito de inclusão do gênero “não binárie” em certidões de nascimento do Rio.

Realizada em novembro, a ação permitiu que pessoas transgêneras e não binárias alterem suas certidões de nascimento. As sentenças determinaram a requalificação civil para o termo “não binárie”, utilizado para se referir a pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino.

A requalificação civil sem necessidade de ação judicial está em vigor desde 2017. No entanto, ainda não era estendida às pessoas não binárias. Igor Sudano é uma das 47 pessoas não binárias que conquistaram o direito de alterar seu nome e gênero na certidão de nascimento, e não esperava a conquista, já que o debate ainda é recente no país.

