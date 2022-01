No dependas de WhatsApp: las mejores alternativas para comunicarte en Año Nuevo

Entornointeligente.com / WhatsApp es la aplicación de mensajería por excelencia para conversaciones. No obstante, la plataforma suele colapsarse y dejar de funcionar en Nochevieja, donde todo el mundo aprovecha para desear el mejor inicio del año a sus amigos, familiares o compañeros lejanos. Afortunadamente, hay varias alternativas a WhatsApp para felicitar el Año Nuevo y que, además, son menos susceptibles de sufrir una caída.

Apple, por ejemplo, dispone de una aplicación de mensajería propia para todos los usuarios de iPhone, iPad, Mac o Apple Watch. Tampoco hay que irse muy lejos para ver otras opciones similares a WhatsApp. Meta, la empresa matriz de Facebook, cuenta con varios servicios con los que podemos enviar mensajes, como Messenger.

Además, cada alternativa a la popular app de mensajes ofrece una característica diferencial frente al resto. El único punto que tienen en común todas estas aplicaciones, es que son gratuitas y multiplataforma. Es decir, pueden utilizarse desde varios dispositivos. Repasamos las mejores opciones y te contamos cual es la más conveniente dependiendo del tipo de felicitación o mensaje que quieras enviar.

iMessage, la opción estrella para los usuarios de iPhone

Si tienes un iPhone o iPad puedes utilizar iMessage , el servicio de mensajería instantánea de Apple, como una alternativa a WhatsApp para felicitar el Año Nuevo a aquellos contactos que también cuenten con un dispositivo de la marca. iMessage es gratuito e incluye diferentes widgets, emojis y animaciones que pueden ser útiles para enviar una felicitación más visual y llamativa.

La plataforma de mensajería de Apple se integra dentro de la app Mensajes del iPhone. Para saber si otro usuario tiene iMessages, debes comprobar que el color distintivo del chat es azul, y no verde. Si es verde, significa que el mensaje se enviará como un SMS y el destinatario lo recibirá como tal.

No hay duda, la mejor alternativa a WhatsApp para felicitar el Año Nuevo 2022 es Telegram. La app no solo permite enviar mensajes al mismo estilo que la plataforma propiedad de Facebook, sino que puede utilizarse tanto en Android como en iOS. Tiene, además, una versión de escritorio y una aplicación adaptada a relojes inteligentes, como el Apple Watch.

Telegram, al igual que WhatsApp y iMessages, también permite añadir stickers , emojis y otros diseños a los mensajes para hacerlos más propios. Eso sí, asegúrate de que el contacto al que quieres felicitar también usa la plataforma.

Utiliza Instagram en vez de WhatsApp para enviar felicitaciones de vídeo

Instagram tiene varias funciones para convertirse en una alternativa a WhatsApp para felicitar el Año Nuevo. Por ejemplo, puedes utilizar la función de ‘Mensajes directos’ para felicitar a tu amigo, familiar o compañero. Los chats de Instagram, además, son compatibles con widgets y stickers. También puedes enviar notas de voz o, incluso, vídeos efímeros para desear un feliz 2022 de una forma diferente. Si lo prefieres, también puedes crear grupos y enviar el mismo mensaje a varios contactos.

Otra función interesante de Instagram y que no tiene WhatsApp es ‘Mejores Amigos’ o ‘Close Friends’. Esta característica funciona de manera muy similar a las historias de la app, pero está pensada para un número más reducido de usuarios: aquellos con los que tienes más contacto, como amigos o familiares. Felicitar ele año a través de ‘Close Friends’ mediante una publicación en texto o un vídeo puede ser una idea útil si no quieres molestar a tus contactos, dado a que no recibirán una notificación, sino que verán un distintivo verde en tu usuario cuando accedan a la App.

Messenger: para felicitar a tus contactos de Facebook

Otra aplicación propiedad de Meta (Facebook) y que también es una alternativa a WhatsApp para felicitar el Año Nuevo 2022, es Messenger. Lo interesante de esta plataforma es que se sincroniza con los contactos de Facebook, por lo que es una buena opción para felicitar la navidad a aquellos contactos con los que interactúas a través de la red social. Messenger es gratuita y para iniciar sesión solo necesitas tu cuenta de Facebook o número de teléfono. Al igual que WhatsApp, puedes enviar mensajes, notas de voz o insertar imágenes.

Con información de Hipertextual

