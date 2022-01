Lista de desejos para 2022. Porque nunca é tarde para sonhar

Entornointeligente.com / A lista de restaurantes portugueses com estrelas Michelin aumentou há umas semanas e não há razão para não experimentar um deles (ou todos). Atualmente, tem muito por onde escolher, já que Portugal tem sete restaurantes com duas estrelas (que representa “cozinha excelente, vale a pena o desvio”) e 26 com uma estrela (que identifica uma ‘cozinha de grande nível, compensa parar’). Os mais recentes a figurar na lista são os restaurantes Al Sud (Lagos), A Ver Tavira (Tavira), Cura (Lisboa), Esporão (Reguengos de Monsaraz) e Vila Foz (Porto).

Sugestão do restaurante Esporão

© DR

Passar uma noite num hotel de luxo Cá está mais um desejo em que o mais difícil é escolher. Qualidade não falta à hotelaria nacional, devidamente celebrada por publicações da especialidade. O guia de hotéis de luxo Condé Naste distinguiu há umas semanas aqueles que considera serem os melhores hotéis de luxo nacionais, atribuindo-lhes prémios Excelência, o que dá uma ajuda na escolha. Na região de Lisboa, o Palácio Estoril Hotel Golf & Spa foi distinguido como o melhor Hotel Spa; o The Albatroz Hotel, em Cascais, foi eleito como o melhor para romance; o Santiago de Alfama – Boutique Hotel, na zona histórica da capital, foi considerado o melhor hotel urbano; o Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, tem o melhor pequeno-almoço; e o Hotel Britania, em Lisboa, foi distinguido pela qualidade do serviço. No Porto, o destaque foi para o Torel 1884 Suites & Apartments, na categoria de Best Small and Exclusive Property.

Subscrever Passear nos Passadiços do Paiva e na ponte suspensa de Arouca Imperdoável se ainda não fez esta visita. É certo que a pandemia nos tem trocado as voltas aos planos de férias e escapadinhas, mas há que tentar remediar essa falha neste novo ano. Os passadiços do Paiva e a 516 Arouca – Ponte Suspensa estão entre os destinos nacionais mais elogiados internacionalmente e percebe-se porquê. Ainda em outubro passado estes dois projetos turísticos foram premiados nos World Travel Awards Europa: a ponte como Melhor Atração de Desenvolvimento Turístico da Europa e os Passadiços, mais uma vez, como a Melhor Atração de Turismo de Aventura da Europa e, ainda, como o Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico da Europa. Em dezembro, os passadiços venceram os mesmos prémios, mas a nível mundial, e conquistaram o título de Melhor Atração de Turismo de Aventura do Mundo.

Beber um cocktail num dos melhores bares do mundo Situa-se em Lisboa o único bar português que está no ranking dos World’s 50 Best Bars, na 67.ª posição. O Red Frog nasceu em 2015 e, no último ano, além das restrições que afetaram o setor, passou ainda por uma mudança de localização. Está agora na Praça da Alegria, e, mais inovador ainda, no interior de um outro bar dos mesmo donos, o Monkey Mash. A área ocupada é um terço da anterior, mas a decoração, a luz, a música, o ambiente e o serviço são os mesmos. A qualidade dos cocktails, especialidade da casa, também.

Fazer um cruzeiro Lisboa pode já não ser o melhor porto de cruzeiros do mundo (o porto de Rashid, nos Emirados Árabes Unidos ganhou esse título na última edição dos World Travel Awards), mas é ponto de partida e de passagem para inúmeros cruzeiros. Mas pense que pode ir de avião e iniciar um cruzeiro em qualquer parte do mundo. O mais difícil será escolher o itinerário e destino: Mediterrâneo, Alemanha, Itália, Marrocos, ilhas gregas, Rússia, Islândia? Só uma dica: a Jamaica é desde há anos o melhor destino de cruzeiros nos World Travel Awards.

Passear de barco e observar golfinhos Aqui está um desejo nada difícil de concretizar. Em Portugal, há vários programas de observação de golfinhos para desfrutar, do continente às ilhas. Além dos Açores, local por excelência para admirar estes e outros cetáceos, pode fazê-lo no Algarve, na região de Setúbal e, nos últimos anos, no estuário do Tejo. Com preços a partir de 35 euros por pessoa, aquilo que terá de fazer é esperar que chegue a melhor altura para o fazer, a partir de maio.

Cometer uma loucura e não olhar para o preço Todos podemos e devemos fazê-lo de vez em quando: comprar alguma coisa cara sem a qual podemos viver perfeitamente. Seja o que for, consoante os gostos pessoais. Tanto pode ser um vinho caríssimo, daqueles de que só costumamos ouvir falar e que nunca tivemos oportunidade de experimentar, como um acessório de moda assinado por um designer conceituado. Mime-se, nem que seja só por uma vez.

