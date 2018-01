/ Pakistán convocó al embajador de EE. UU. en Islamabad tras el tuit del presidente Donald Trump en el que amenaza con suprimir las ayudas al país y la acusación de no hacer lo suficiente en la lucha contra el terrorismo.El embajador David Hale fue invitado a acudir el lunes por la noche al ministerio de Exteriores paquistaní, anunció un portavoz de la embajada. "Fue a reunirse con los responsables, no tenemos comentarios sobre la reunión", explicó.La decisión es consecuencia de un tuit de Trump muy crítico con Pakistán. "Estados Unidos han otorgado tontamente a Pakistán más de 33.000 millones de dólares en ayudas durante los últimos 15 años, y sólo nos han devuelto mentiras y engaños, pensando en nuestros líderes como si fueran tontos", escribió el lunes.VEA TAMBIÉN? Presidente Trump llama a un cambio de régimen en Irán y amenaza con cortar ayuda a Pakistán"Dan refugio a los terroristas que estamos buscando en Afganistán, con poca ayuda. ¡Nunca más!", añadió Trump The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!- Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 1 de enero de 2018 Pakistán respondió asegurando que ha ayudado a Estados Unidos a "diezmar" Al Qaida y que sólo ha recibido a cambio "invectivas y desconfianza", en palabras del ministro de Defensa Khurram Dastgir-Khan.Las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán ya eran complejas durante la presidencia de Barack Obama y han empeorado con Trump El presidente acusó en agosto a Pakistán de doble juego en Afganistán y de acoger en su territorio a "agentes del caos". Pocos meses después amenazó con dejar de dar ayuda al país. "Cada año pagamos sumas enormes a Pakistán, tienen que ayudarnos", afirmó.Según el analista Michael Kugelman, especialista de Pakistán, "en algún momento será inevitable cortar las ayudas", escribió en Twitter.Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi