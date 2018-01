/ Más de 200 bomberos combaten este martes un incendio que inició alrededor de las 5:30 de la mañana hora local en un edificio de cuatro plantas en el Bronx, Nueva York. Por el momento las autoridades reportan 16 personas con lesiones que no ponen en riesgo la vida, aunque cuatro están en condición de gravedad.Nueve niños están entre los 16 heridos del incendio, informó la cadena de noticias estadounidense NBC.De acuerdo al vocero de los Bomberos de Nueva York, Kenneth Reilly, el estado de uno de los heridos es grave y "potencialmente mortal", mientras que las otras lesiones son menores.La emergencia se registra en un edificio residencial de cuatro pisos.Se trata del segundo incendio que se registra en este condado de Nueva York en menos de una semana.#FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx . Currently 16 non life-threatening injuries have been reported. pic.twitter.com/zy6Cs7KPzP- FDNY (@FDNY) 2 de enero de 2018 #FDNY members on scene this morning of a 5-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx pic.twitter.com/BTxJpH94ir- FDNY (@FDNY) 2 de enero de 2018 NOTICIA EN DESARROLLO…Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi