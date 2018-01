/ La compañía rebaja 50 dólares el precio de sustitución de la batería de los iPhone afectados con el fin de abordar la crisis surgida en torno a la ralentización del rendimiento de sus dispositivos.Cuando Apple emitió el comunicado de disculpa el pasado 28 de diciembre sobre la forma de abordar el problema de las baterías de sus dispositivos, parece que uno de los grandes errores que cometió fue la forma de abordar el problema. Apple introdujo el código en una de sus actualizaciones rutinarias del sistema operativo de sus dispositivos móviles, aportando una solución con el fin de que la batería de los dispositivos pudiera mantenerse al día. Sin embargo, el problema parece radicar en la manera de actuar que está sujeto a interpretación con una comunicación francamente deficiente. Apple guardó silencio no por incompetencia, sino explícitamente para que los usuarios vieran que el sistema se ralentizaba y optaran por comprar un teléfono de nueva generación, en lugar de aportar por una mayor transparencia.Así pues, ¿qué debería haber hecho Apple ? Parece que debería haber usado la actualización para mostrar mensajes emergentes a todos los usuarios afectados que necesitaran reemplazar su batería en lugar de que el dispositivo actuase de una forma diferente con el desconocimiento por parte del propietario. La disculpa de estos días atrás nos ofrece algunas pistas sobre la verdadera intención de la marca. La declaración deja entrever buenas intenciones, pero es algo que no debería haber ocurrido. Apple dice que nunca degradaría la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones de los clientes con nuevos productos, pero tampoco ha ofrecido una explicación lógica de por qué hizo lo que hizo. Podríamos aceptar una falta de habilidad en la comunicación como excusa en pequeñas empresas o startup sin experiencia, pero Apple es una organización a escala global a la que no se le deben pasar por alto este tipo de situaciones.Según el programa anunciado por la marca, Apple reducirá el precio del reemplazo de la batería de los dispositivos iPhone que se encuentren fuera de garantía con una rebaja de 50 dólares, con lo que cualquier persona podrá reemplazar la de su iPhone 6 o superior por un precio estimado de 29 euros, un programa que comenzará a finales del mes de enero y que estará disponible para todo el mundo hasta el mes de diciembre de 2018.Sin embargo, muchos son los afectados que no han tardado en lanzar voces al aire reclamando por la posibilidad de que fuesen reemplazas de forma totalmente gratuita. Tras los sucesos, también los hay que demandan una ampliación de los términos de la garantía ampliándola hasta los 5 años. Ni que decir tiene todos aquellos usuarios que ya procedieron a adquirir un nuevo modelo por el simple hecho de haber visto como el rendimiento de sus dispositivos caía estrepitosamente, cuando un simple reemplazo de la batería hubiese sido suficiente.IDG.esCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi