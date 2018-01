/ 2 Ene, 2018 | Poca actividad comercial se registró este martes al inicio formal del año en el Puerto Libre de la isla de Margarita, pese a que la mayoría de las tiendas levantaron sus santamarías.Los comerciantes consultados sobre la situación, dijeron tener pocas expectativas de ventas en los primeros días de enero y confirmaron que las ventas de fin de año no fueron las mejores, aunque era de esperarse debido a los altos costos y las pocas mercancías disponibles.La encargada de una tienda a la que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) obligó a rebajar los precios de sus productos en 50%, lamentó que ahora no tendrán posibilidad de reponer los inventarios debido a que debieron vender a pérdidas.Prefiriendo el anonimato por temor a represalias por parte del ente contralor de precios, aseguró que con todo y esa imposición, las ventas no aumentaron porque la gente ha perdido la capacidad de poder adquisitivo.Otros comerciantes anunciaron que comenzarán a revisar sus nóminas debido al incremento salarial anunciado este lunes por el presidente Nicolás Maduro Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi