/ 2 Ene, 2018 | Un cliché usado por muchos periodistas refiere que las buenas noticias no son noticias, y que las malas sí. Dicen sus adeptos que a la gente no le llama la atención las buenas nuevas sino las negativas; como por ejemplo: crímenes, tragedias, desastres, casos escabrosos y hasta chismes, principalmente si están asociados a personas reconocidas.Indican además que los medios de difusión impresos y audiovisuales, como los portales y sitios web, están atiborrados de malas noticias, porque son las que venden; es decir, las que atraen al público mayoritario y, tras de éste, a la inversión publicitaria.No dejamos de reconocer que los partidarios de la versión oscura llevan la delantera y vemos a las malas nuevas por todas partes. Empero, no se trata de culpa de los medios, que no hacen más que reflejar la realidad. Para muestra el contexto venezolano, donde las noticias negativas pululan como plagas, derivadas en su generalidad del desgobierno de Maduro Así despedimos el viejo año con 26.616 muertes violentas en el país, con el fallecimiento de un recién nacido cada 36 horas en Margarita, con una aterradora inflación de más de 2.735%, con personas muriendo y penando por medicinas; y como guinda del macabro pastel, con el asesinato en pleno 31 de diciembre, de una jovencita con cinco meses de embarazo en El Junquito, en una protesta por hambre.Otras malas noticias apuntan que desde la llegada de Maduro al poder se han perdido 3.800.000 empleos en Venezuela y que el nuevo salario mínimo de 248.510 bolívares no alcanza para comprar un cartón de huevos. Dios nos agarre confesados ante lo que nos depara 2018.