/ 2 Ene, 2018 | Comenzamos un nuevo año y para los jóvenes de Nueva Esparta, esta es una nueva oportunidad para ser mejores.Los chamos en su inocencia desean que este 2018 esté lleno de cosas buenas para todos los margariteños y venezolanos, quienes definitivamente no pasan por su mejor momento; no obstante, se muestran optimistas ante el futuro, lo cual puede ser un ejemplo para los adultos que se han cargado de negatividad ante las adversidades.Tal es el caso de Miguel Mogollón, de 13 años, quien sobre todas las cosas pidió tranquilidad para este 2018, pues considera que 2017 fue un año lleno de muchos conflictos, los cuales profundamente le disgustaron."Lo que pido es que las calles estén en paz, que podamos salir tranquilos a hacer diligencias o a la escuela. Espero que no sigan las marchas y concentraciones que tantos problemas generaron".Los jóvenes neoespartanos también reseñaron que los problemas económicos han traído preocupación a ellos y a sus padres, quienes les comentan lo difícil que está la situación.Adrián Gutiérrez, de 14 años, pidió que la situación económica mejore pues son muchos los sacrificios que hacen sus padres para mantener su hogar."Todos en mi casa sabemos cómo está todo. Mis hermanos y yo tratamos de generar pocos gastos a mis padres para que ellos no se sientan mal por la situación. Agradezco lo que tengo, porque sé que hay quienes están peor que nosotros, pero también deseo que este 2018 podamos vivir mejor".Asimismo, Geraldín Caraballo, de siete años, pidió que su familia se mantenga unida y dijo que va a orar a Jehová para que todo sea bueno este nuevo año. "Quiero que todos en mi familia sean felices este año y que nos queramos mucho".Por su parte, Verónica Saputo, de 13 años, espera que en este nuevo año la situación del país se arregle, así como que se vayan todas las personas que han sido responsables de la situación que se padece en Venezuela . "Quiero que todos vivamos en un país donde haya alimentos y seguridad".