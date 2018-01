/ 2 Ene, 2018 | El nacimiento de un bebé es un acto que, al igual que la llegada del nuevo año, trae consigo nuevas experiencias y aprendizajes.El Hospital Central Luis Ortega de Porlamar es el primer centro de alumbramientos en Nueva Esparta. Como cada año, son muchas las madres que dan a luz en las horas previas y posteriores al fin de año.La primera niña nacida en la Isla fue Esther Aurora, exactamente 22 minutos pasada la medianoche del 31 de diciembre.Su madre, Andreína Vásquez, del sector Cotoperiz, comentó que desde las siete de la noche del 31 se encontraba en el centro asistencial. "El parto se me adelantó; era para el 20 de enero, pero a la medianoche empecé a botar líquido", dijo Vásquez.Por su parte Johana Hidalgo, de La Asunción, tuvo a su hija Alïa Isabella, quien es la última nacida en 2017.HistoriasWendy Noriega, 18 años después del nacimiento de su último hijo, dio a luz a Vicent José, quien pesó 4,6 kilogramos.Noriega relata que no quería dar a luz. "La doctora me dijo: 'tienes buena cadera para ello'. Así fue, pero me agarraron 110 puntos, era un gigante".Rociret Rodríguez, habitante de Las Marvales, es enfermera del Ministerio de Salud y presta servicio en el hospital de Punta de Piedras.Ella comentó que al llegar al centro asistencial de la ciudad marinera, pudo haber sido mejor atendida. "Cuando me identifiqué, cambió el trato de algunos acá".Rodríguez, gracias a una cesárea, trajo al mundo a unas gemelas de 2,5 y 2,3 kilogramos que llevan por nombres Aitana y Vaiana.CondicionesSi bien el hospital ha recibido mejoras de infraestructura y cuenta con habitaciones prestas, algunos pasillos del principal centro de salud de Nueva Esparta permanecen a oscuras.Asimismo, varias habitaciones para las parturientas no tienen aire acondicionado, lo que requiere ventanas abiertas que no garantizan la entrada de aire.Un familiar de una de las madres recluidas señaló: "Las madres y bebés están expuestos a picaduras de mosquitos y la entrada de moscas".ReclamoEl trato al periodismo insular no fue lo esperado en este inicio de año. Durante el proceso de elaboración de esta nota de contenido humano, el trabajo periodístico fue reprimido por parte del personal del nosocomio porlamarense.Al equipo reporteril de este medio de comunicación de larga trayectoria en la región neoespartana le fue impedido tomar imágenes de los recién nacidos y de sus familiares.El funcionario uniformado encargado de la seguridad manifestó que las órdenes provenientes de la directora del hospital fueron no permitir tomar fotografías a los medios de comunicación.Desde esta palestra, es oportuno hacer un llamado al personal directivo del hospital Luis Ortega de Porlamar sobre la importancia de respetar el derecho a informar y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna, así como la libertad de expresión, todos consagrados como derechos humanos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi