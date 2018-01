/ 2 Ene, 2018 | El año que acaba de culminar fue definido por variados analistas políticos como el peor, duro, difícil, patético, caótico, colapsante y hasta catastrófico. Si hubo algún año más frustrante que 2017, habría que buscarlo en los años de la lucha independentista, la guerra federal o la época gomecista. Una experiencia irrepetible.¿Cuál es la causa que ha traído tanta angustia y desgracia para los venezolanos? Sin duda, el fracaso de un modelo político y económico.2018 será clave en nuestra historia política. Este año que recién comienza se deben realizar elecciones presidenciales. El gobierno de Maduro está en franca minoría. No tiene respaldo popular para ganar unas elecciones limpias, transparentes y democráticas y es allí donde radica el problema.¿Está dispuesto Maduro a medirse en un proceso electoral limpio y democrático?Claro que no. Por tanto, buscará que las cosas sigan como están, manipulando y engañando con el "carnet de la patria", jugando con el hambre y las necesidades de la gente, utilizando el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría y las fuerzas armadas al servicio de su política cada día más alejada de los principios y valores de la democracia. Mantenerse en el poder a toda costa es su principal interés. Es la mera verdad.Siendo así las cosas, lo que habría que preguntarse es qué va a hacer Maduro para sostenerse en el poder en medio de esta pavorosa crisis económica y social que vivimos.No he sido, soy ni seré quien despotrique de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aunque haya motivos suficientes para hacerlo.Todo lo bueno y malo que ha realizado la oposición democrática viene de acciones u omisiones de esa plataforma política, que ha tenido aciertos y errores, virtudes y defectos, y celebro que asuma con valentía la falta de unidad y coherencia que demostró los últimos meses de 2017 y su compromiso con una política unitaria y escogencia de un candidato único y un programa común de gobierno luchando de distintas formas por elecciones libres, libertad de los presos políticos y regreso de los exiliados, respeto a la Asamblea Nacional y la apertura de un canal humanitario de alimentos y medicinas para nuestro pueblo.Es un camino que significa un reto y un desafío. Quienes aspiramos un cambio democrático debemos transitarlo con fe, esperanza y lucha diaria, cada quien desde su ámbito de vida y trabajo.Comenzamos 2018 con los mejores deseos de salud y paz para todos y retorno democrático para nuestro país.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi