/ Nuevas normativas legales, 'customer experience', colaboración empresarial, transformación digital y libertad para escoger serán los retos empresariales del próximo año.A lo largo del próximo año, las empresas españolas continuaran sus procesos de transformación con el objetivo de mejorar la rapidez y agilidad de todos sus procesos. Como experto en gestión empresarial, PHC Software desvela las necesidades y los retos a los que las empresas tendrán que hacer frente en los próximos meses:Libertad de elección. Las herramientas que ofrezcan rapidez de acceso y adaptación a las preferencias de los usuarios serán fundamentales para las empresas. Habrá una gran tendencia en adoptar herramientas que permitan escoger los dispositivos, el lugar y el momento en que se accede a la información y se trabaja. Las herramientas que estén preparadas para esta tendencia harán que las empresas sean más productivas y preparadas para la competitividad de los negocios modernos.Estrategias enfocadas al customer experience. Los clientes no son iguales y, por lo tanto, no tienen las mismas necesidades. Existen soluciones de gestión que ayudan a gestionar, centralizar y aprovechar los datos que se pueden obtener de los consumidores. Todo esfuerzo debe dirigirse en crear una experiencia completa que resulte única en todos y cada uno de los puntos de contacto con el cliente. Poner al cliente en el centro del proceso aporta valor y la personalización de la experiencia del usuario es clave en la fidelización de clientes.Adaptación al SII y el GDPR. Las nuevas normativas legales, como el SII, serán protagonistas durante el año 2018, especialmente en los primeros 6 meses. Muchas empresas aún no se han adaptado a los nuevos requerimientos por lo que se espera que las empresas ajusten sus estructuras y sistemas próximamente para cumplir con la legalidad. Por otra parte, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) comenzará su obligado cumplimiento el próximo 25 de mayo de 2018.Customización de herramientas cloud. La nube se ha convertido en el medio por excelencia donde alojar herramientas que ayuden a la gestión de las empresas. Más allá de softwares estándar, las empresas optarán por soluciones que se adapten no sólo a su sector, sino a sus necesidades específicas. Un ejemplo de esta tendencia es la Store de add-ons del software de gestión Drive FX, que permite que empresas de todas las dimensiones tengan una solución cloud personalizada.Continúan los procesos de transformación digital. La transformación digital ha ocupado las agendas de las empresas durante todo este 2017 y seguirá siendo un tema prioritario a lo largo de todo el 2018. Las empresas que ya han despertado y quieren concretar esta oportunidad, crear valor y diferenciase de la competencia, necesitan incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de sus negocios. La tecnología ayuda a los gestores a dar respuesta a cuatro desafíos fundamentales: optimizar los procesos para aumentar la productividad y reducir costos, tomar decisiones fundamentadas y más rápidas que la competencia, aumentar la colaboración entre empleados con herramientas digitales que disminuyen la carga de trabajo administrativo y ofrecer experiencias únicas y diferenciadoras a los clientes en todos los puntos de contacto.