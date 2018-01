© David Osio

O youtuber norte-americano Logan Paul postou um vídeo em seu canal no último domingo (31) em que mostra o corpo de uma suposta de vítima de suicídio. As imagens foram feitas na floresta de Aokigahara, no Japão, conhecida como "floresta dos suicídios", por ser um local em que muitos corpos são encontrados anualmente.Nas imagens, ele e seus amigos passeiam pela "floresta assombrada", quando encontram um corpo e fazem piadas. Um dos amigos disse que "não se sentia bem", ao que Logan respondeu ironicamente "por quê? Você nunca ficou ao lado de um morto?"Youtuber foi criticado nas redes sociais O vídeo de 15 minutos teve milhões de visualizações antes do YouTube tirá-lo do ar.As imagens são parte de uma viagem que Logan está fazendo pelo Japão. O vlogger, que possui 15 millhões de pessoas inscritas em seu canal, foi amplamente criticado nas redes sociais por usuários do mundo inteiro.O ato foi considerado "desrespeitoso" e "nojento".Após a repercussão negativa da postagem, Logan publicou um pedido de desculpas no Twitter em que afirma "estar rodeado de pessoas boas, mas ser uma pessoa que erra".Ele ainda declarou que não fez isso por visualizações e nem para causar uma reprodução negativa.

