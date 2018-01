© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

O deserto, as instituições, o mundo rural, a política, a justiça e a psiquiatria são alguns dos temas abordados pelo cineasta Raymond Depardon, 75 anos, em sua vasta cinematografia. Oriundo da fotografia, já afirmou que suas obras trazem suas reflexões visuais. E são elas que o público poderá conhecer através dos 25 filmes, entre documentários e ficção, que integram a ?Mostra Depardon Cinema? realizada no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ) entre 3 e 22 de janeiro de 2018, a partir das 16h30.Produzidas entre 1969 e 2017, na seleção estão obras de destaque de sua carreira entre elas, 12 Dias, seu último filme exibido no Festival de Cannes.O cineasta Raymond Depardon estará no Rio para a ?Mostra Depardon Cinema? e em dois momentos vai se encontrar com o público no CCBB.No dia 17, quarta-feira, às 18h, faz uma visita guiada a sua exposição de fotografias ?Un moment si doux?, que ocupa o CCBB, seguida de palestra sobre o filme 12 Dias.No dia 19, sexta-feira, às 18h, haverá um bate-papo com o francês e a cineasta brasileira Maria Augusta Ramos sobre o longa Presos em flagrante, que também será exibido no encontro.A entrada é gratuita com distribuição de senhas uma hora antes.Em 'Reporters', Raymond Depardon segue passo a passo os repórteres da agência Gamma ?Un moment si doux?, em cartaz até o dia 5 de fevereiro, faz parte da retrospectiva em homenagem ao fotógrafo e cineasta francês, São 170 imagens em cores e dimensões variadas entre paisagens, autorretratos e personagens de diferentes países da Europa, África e América Latina, incluindo o Brasil.Produzidas entre 1950 e 2013, sendo a maior parte inédita, as imagens estiveram expostas entre 2014 e 2015 no imponente Le Grand Palais, em Paris, no museu MUCEM, em Marselha, e, recentemente, no Centro Cultural Recoletas, na Argentina.O trabalho do fotógrafo Raymond Depardon foi consagrado com inúmeros prêmios no mundo inteiro: Gran Premio Nacional da Fotografia, César do Melhor Documentário, Prêmio Louis Delluc, entre outros. O evento tem realização do Centro Cultural do Banco do Brasil, patrocínio do Banco do Brasil e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio da EDF Norte Fluminense e da Embaixada do França no Brasil.A produção é da Bonfilm.ProgramaçãoCurtas, médias e longas-metragens compõem a Mostra.Entre os filmes sobre o universo psiquiátrico estão San Clemente, Urgences, e 12 Dias, o último filme dele que estava em seleção oficial no Festival de Cannes 2017.O mundo camponês está presente em três longas da série Perfis Camponeses, entre 2000 e 2008; o Chade em La captive du désert; o sistema judiciário em Presos em flagrante e Instantes de audiência; o mundo político em1974, Um presidente em campanha, e a vida cotidiana francesa em Jornal da França e Os habitantes, sempre com um olhar humanista.Alain Bergala, crítico de cinema e professor na Fémis e Universidade Paris III, explica a forma como o artista se relaciona com a câmera e o objeto registrado: ?Depardon não busca uma comunicação imediata e ilusória com as pessoas filmadas.Não procura uma cumplicidade com o espectador. Cada sequência filmada adquire imediatamente a dignidade de um documento sobre um fragmento do ?humano? em toda a sua complexidade, e torna-se uma captação de um pedaço da realidade, sobre a qual ele se proíbe ter qualquer preconceito ou ponto de vista ideológico?.Além do olhar de Depardon para os diversos temas, o público poderá conhecer também um pouco de seu autor.No curta de 2005, Alguma novidade em Garet, o diretor e seu irmão conversam sobre seus pais e seu trabalho na fazenda da família que é posta à venda.Já em Un moment si doux, de 2013, traz uma entrevista do cineasta sobre a exposição Un moment si doux.Sobre DepardonFotógrafo e repórter, Raymond Depardon, filho de fazendeiros, nascido em 1942 na França, fez as suas primeiras fotos aos 12 anos na fazenda dos seus pais.Mudou-se para Paris em 1958 e entrou na Agência de imprensa Dalmas em 1960. Depois, viajou o mundo a partir da idade de 18 anos em busca de belos momentos fotográficos. A cada retorno, trazia na bagagem fotos impactantes que, muito rapidamente, foram reconhecidas por todos os profissionais e publicadas em jornais famosos.Depardon foi um dos últimos documentaristas a defender uso da lente de 35 mm Em mais de 30 anos, Raymond Depardon construiu uma obra maior, além de modismo, que explora incansavelmente o mundo, os homens e as grandes problemáticas do nosso tempo.Ele foi um dos últimos documentaristas a defender o uso da lente de 35 mm, o que dá a sua obra uma qualidade e uma dimensão espetacular.Pode-se dizer também que ele foi um dos únicos documentaristas franceses a ter o ambicioso projeto de mostrar o que é a França durante esses 30 últimos anos.Além de escolher temáticas do seu interesse pessoal e imediato, acompanhou a história do país com uma consciência aguda do papel do cineasta e de sua enorme responsabilidade social.Isso prova que ele tinha a convicção profunda de que o cinema não é uma arte fútil e que tem o dever de deixar marcas e testemunhas essenciais para entender o mundo.Em toda sua obra cinematográfica, Depardon reivindicou a neutralidade.Filmou muitas pessoas desesperadas ou sofridas, em situações muito difíceis, mas em nenhum momento demostrou uma curiosidade perversa ou buscava comover o espectador.Ele filma os seres humanos, seu carácter único e opaco e, ao mesmo tempo, uma coisa mais ampla, mais inconsciente, que mistura sua liberdade e o que o determina.Depardon não busca uma comunicação imediata ilusória com as pessoas filmadas, não procura uma cumplicidade com o espectador.Cada sequência filmada adquire imediatamente a dignidade de um documento sobre um fragmento do ?humano? em todo a sua complexidade, e torna-se uma captação de um pedaço da realidade, sobre a qual ele se proíbe ter qualquer preconceito ou ponto de vista ideológico.Depardon começou a fotografar no final dos anos 50 na agência Dalmas, para a qual chegou a cobrir as guerras da Argélia e do Vietnã.Em 1966, montou com Gilles Caron sua própria agência, a Gamma e, em 1978, ingressou no time da famosa agência Magnum, onde está até hoje. A maioria de suas obras é em preto e branco, mas também fotografou a cores desde o início da sua carreira.LISTA DE FILMES DA MOSTRA DEPARDON CINEMA1. 12 dias (2017) - 1h26mClassificação: 14 anosSinopse: 12 dias após a sua chegada, indivíduos internados em um hospital psiquiátrico sem o seu consentimento aparecem em uma audiência. Um juiz se senta de um lado, o paciente do outro, e um diálogo sobre o significado da palavra "liberdade" e a vida é iniciado.2. Os habitantes (2016) - 1h28mLes habitantsClassificação: 14 anosSinopse: Após os ataques ao jornal Charlie Hebdo, em janeiro de 2015, o premiado documentarista Raymond Depardon iniciou uma turnê com seu trailer por várias cidades da França para escutar o pensamento dos cidadãos sobre a situação do país.3. La France de Raymond Depardon (2013) - 6mClassificação: LivreSinopse: Raymond Depardon expõe um projeto singular: fotografar o território francês durante seis anos.4. Journal de France (2012) - 1h40mClassificação: 12 anosSinopse: Um diário e uma viagem no tempo.Claudine encontra filmes inéditos de fotos que seu marido, Raymond Depardon, tirou: registros de suas primeiras fotos, reportagens ao redor do mundo, pedaços da memória e de sua memória.5. Perfis camponeses ? A aproximação (2000) - 1h30mProfils Paysans, l'approcheClassificação: 12 anosSinopse: Primeira parte da trilogia de Depardon sobre o mundo rural francês.Ele traça um perfil dos camponeses, uma classe sócio profissional esquecida, que só é lembrada, nos dias de hoje, quando catástrofes climáticas ou epidemias colocam-na sob o foco dos noticiários.6. Perfis camponeses - O cotidiano (2005) - 1h21mProfils paysans - le quotidienClassificação: 12 anosSinopse: Segunda parte do projeto, na qual Raymond Depardon mostra as diferentes gerações que ocupam o campo, como os jovens que se instalam em fazendas.Nesse documentário ele também aborda os problemas da herança e transmissão de patrimônio.7. Perfis camponeses - A vida moderna (2008) - 1h28mProfils Paysans - La vie moderneClassificação: 12 anosSinopse: Através de uma série de retratos, Raymond Depardon torna-se testemunha de fazendeiros do interior da França.Trata-se de um documentário sobre vidas, valores e histórias de família, ou seja, tudo aquilo que liga essas pessoas à terra e ao seu legado.A pergunta que o acompanha: o que acontecerá com essas " pessoas da terra "O filme recebeu o Prêmio Louis Delluc 2008.8. Instantes de audiência (2004) - 1h45m10e chambre instants d'audiencesClassificação: 12 anosSinopse: Entre maio e julho de 2003, Raymond Depardon foi autorizado a filmar as audiências do tribunal correcional de Paris.Um testemunho inédito do funcionamento da máquina judiciária. 12 histórias de homens e mulheres que um dia foram confrontadas à justiça. Um olhar e uma escuta humanistas, atemporais e universais.9. 1974, um presidente em campanha (2002) - 1h30m1974, une partie de campagneClassificação: LivreSinopse: O documentário registra a campanha do candidato que acabaria eleito presidente da França, Valéry Giscard d?Estaing.Uma vez eleito, o presidente se opôs à difusão do filme, motivo pelo qual este, que deveria ser o primeiro longa de Depardon, só chegou ao público em 2002.10. Presos em flagrante - (1994) - 1h45mDélits flagrantsClassificação: 14 anosSinopse: Raymond Depardon acompanha o processo pelo qual passam os suspeitos pegos em flagrantes, da sua chegada à delegacia até o primeiro contato com os advogados.Revelam-se uma série de procedimentos que, geralmente, acontecem por trás à portas fechadas. Filmado em 35mm no Palácio da Justiça de Paris, o filme recebeu em 1995 o prêmio César de Melhor documentário.11.La captive du désert (1989) - 1h38mCom Sandrine Bonnaire, Dobi Kore, Isai KoreGênero: FicçãoClassificação: 12 anosSinopse: A história de uma jovem feita refém pelos rebeldes toubous.Prisioneira de um universo de silêncio e luz. Sandrine Bonnaire interpreta com retidão essa mistura de angústia e perseverança.12. Urgences (1989) - 1h44mClassificação: 14 anosSinopse: Departamento de emergência psiquiátrica do Hotel Dieu, único hospital a receber qualquer um a qualquer momento, sem exceção de idade, sexo ou país.Raymond Depardon sabe se fazer invisível e relatar de maneira inédita a relação paciente-psiquiatra.13.Empty quarter, une femme en Afrique (1984) - 1h25mClassificação: 14 anosGênero: FicçãoSinopse: Em Mogadíscio, Somália, um jornalista encontra uma mulher e a convida para uma viagem pelo deserto ao longo do Nilo até Alexandria.Um filme de grande beleza, sobre o desejo amoroso e a viagem.14. Faits divers (1983) - 1h48mClassificação: 12 anosSinopse: Raymond Depardon filma o cotidiano da delegacia de polícia do 5º arrondissement de Paris, bairro mais antigo da cidade.Dentro de um furgão, ele segue os policiais mobilizados por acontecimentos inofensivos ou trágicos no coração da cidade.15.San Clemente (1980) - 1h38mClassificação: 12 anosSinopse: Em San Clemente, num hospital psiquiátrico localizado em uma ilha de Veneza, os doentes vivem uma vida livre.Raymond Depardon e Sophie Ristelhuerber, familiarizados com o hospital, retornam com uma câmera, para fazer um relato sobre o fechamento da instituição.Uma viagem surpreendente ao coração da loucura.16. Reporters (1980) - 1h30mClassificação :12 anosSinopse: Fotógrafos de imprensa e paparazzi: um mundo laborioso e cínico, com seus códigos, regras e audácias.Raymond Depardon, segue passo a passo os repórteres da agência Gamma. Um mergulho surpreendente na vida política e mundana dos anos 80.17. Un moment si doux (2013) - 26mClassificação: LivreSinopse: Entrevista com Raymond Depardon sobre a exposição Um moment si doux.18.Alguma novidade em Garet (2005) - 10mQuoi de neuf au Garet ?Classificação: 12 anosSinopse: A fazenda de Garet é posta à venda, e os irmãos Jean e Raymond Depardon conversam sobre o passado e o futuro do imóvel.Falam sobre seus pais e seu trabalho na fazenda, dos filhos, e testemunham a perda da preciosa herança familiar.19.Amour (1997) - 10mClassificação: LivreSinopse: Fotos nas ruas de Paris, ritmadas pela escuta dos sons da vida que ressoam na noite.20. Cartagena (1993) - 3mClassificação: 12 anosSinopse: Evocação da vida cotidiana de um prisioneiro político colombiano.Parte da série Contra o esquecimento, iniciada pela Anistia Internacional.21. Contacts (1990) - 10mClassificação: LivreSinopse: Raymond Depardon se debruça sobre suas fotorreportagens no hospital psiquiátrico de San Clemente.Ele evoca a marcha do fotógrafo, depois suas hesitações na escolha da boa foto.22. New York, N.Y. (1986) - 10mClassificação: LivrePrêmio César de Melhor DocumentarioSinopse: Durante dois meses, Raymond Depardon filma quatro minutos diários de película na cidade de Nova York.23. Les années déclic (1986) - 1h05mClassificação: LivreSinopse: Um dispositivo original que justapõe voz, imagens e o rosto de Raymond Depardon, desenha o retrato autobiográfico do filho de um agricultor que se tornou fotógrafo.Um testemunho de grande riqueza na obra de Raymond Depardon.24. 10 minutes de silence pour John Lennon (1980 ) - 10mClassificação: LivreSinopse: Documentário sobre a cerimônia organizada pelos Americanos para John Lennon, após seu assassinato.Os 10 minutos de silêncio no Central Park em Nova York, filmado por Depardon em plano sequência.25. Ian Palach (1969) ? 12mClassificação: 12 anosSinopse: Documentário a respeito da cerimônia em homenagem a Ian Palach, estudante que em 1968, cometeu suicídio em Praga em protesto contra repressão soviética.PROGRAMAÇÃO POR DIAQuarta-Feira, 03/0116h30m - Journal de France / Un Moment si doux19h - Perfis Camponeses - A aproximação (Profils paysans l´approche)Quinta-feira, 04/0117h - 1974, um presidente em campanha19h15m - Perfis Camponeses - O cotidiano (Profils paysans le quotidien) / AmourSexta-feira, 05/0116h30m - Perfis Camponeses - A aproximação (Profils paysans l´approche)19h - Perfis Camponeses - A vida moderna (La vie moderne) / Alguma novidade em Garet (Quoi de neuf au Garet?)Sábado, 06/0116h - Perfis Camponeses - O cotidiano (Profils paysans le quotidien) / Amour18h - Instantes de audiência (10e chambre instants d´audiences)Domingo, 07/0116h - Perfis Camponeses - A vida moderna (La vie moderne) / Alguma novidade em Garet (Quoi de neuf au Garet?)18h - 1974, um presidente em campanhaSegunda-feira, 08/0119h - Instantes de audiência (10e chambre instants d´audiences)Quarta-feira, 10/0116h45m - San Clemente / Ian Palach19h - Os Habitantes (Les habitants) / La France de Raymond DepardonQuinta-feira, 11/0119h - Presos em flagrante (Délits flagrants) / CartagenaSexta-feira, 12/0118h15m - Empty quarter, une femme en Afrique / Les annes déclicSábado, 13/0115h45m - Urgences / New York, NY18h - San Clemente / Ian PalachDomingo, 14/0117h45m - Journal de France / Un Moment si douxSegunda-feira, 15/0116h30m - La Captive du desert / Contacts18h45m - Faits divers / 10 minutes de silence pour John LennonQuarta-feira, 17/0118h - Visita guiada com a presença de Raymond Depardon19h - 12 Dias (12 jours) - Seguido de palestra com o diretorQuinta-feira, 18/0117h - Reporters19h - Urgences / New York, NYSexta-feira, 19/0118h - Presos em flagrante (Délits flagrants)19h45m - BATE-PAPO: Conversa entre Raymond Depardon e Maria Augusta RamosSábado, 20/0116h - Os Habitantes (Les habitants) / La France de Raymond Depardon18h - 12 Dias (12 jours) / CartagenaDomingo, 21/0115h - Empty quarter, une femme em Afrique / Les annes déclic18h - ReportersSegunda-feira, 22/0116h40m - Faits divers / 10 minutes de silence pour John Lennon19h - La Captive du désert / Contacts

© David Osio Venezuela