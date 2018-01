© David Osio

Menos de duas semanas após um escândalo com o antigo CEO, a nova diretora do Miss Estados Unidos é a ex-vencedora da disputa Gretchen Carlson. Carlson foi eleita no concurso em 1989 e assumiu o cargo nesta segunda-feira (1).É a primeira vez em 100 anos de história da competição que uma ex-Miss participa da direção do concurso norte-americano. Ela também ajudou na repercussão de casos de abuso no trabalho, quando processou o antigo presidente da "Fox News" por assédio.A mudança vem 11 dias após o vazamento de e-mails que o antigo CEO Sam Haskell trocava com as candidatas, com linguagem jocosa e sexual.De acordo com o "The Huffington Post", ele chamou uma das antigas misses de "pedaço de lixo".Gretchen Carlson assume cargo após denúncias de assédio contra o último diretor Haskell renunciou em 23 de dezembro, após diversas candidatas solicitarem sua saída.A organização ainda anunciou a nomeação de três outras antigas Miss America: Laura Kaeppeler (2012), Heather French Henry (2000) e Kate Shindle (1998)."Todo mundo está chocado com os eventos ocorridos nos últimos dias e não tem sido fácil para quem ama o programa", declarou Carlson.Carlson ainda disse que vai trabalhar com todos os setores do Miss America, incluindo os diretores executivos e antigos líderes para "manter um processo de inclusão e transparência para identificar novos membros do conselho e administração."

