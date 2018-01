© David Osio

© David Osio Banquero

O meio-campista Paulinho chegou ao Barcelona sob muita desconfiança, mas o bom futebol que vem apresentando na equipe catalã fez seu valor de mercado quase triplicar, informou o diário espanhol "Marca", nesta segunda-feira (1).Em quatro meses na Espanha, o brasileiro anotou seis gols e deu duas assistências, fazendo a discussão sobre o valor da compra do Barcelona deixar de ser motivo de críticas. À época, a imprensa espanhola chegou até a debochar dos 40 milhões de euros gastos nele, um valor acima do mercado naquele momento.No entanto, de acordo com a plataforma "Transfermarket", suas boas atuações com a camisa do Barcelona elevaram as cifras pelo atleta de 15 milhões de euros, valor que era considerado "correto" para tirá-lo do chinês Guangzhou Evergrande, para 40 milhões de euros, justamente, o valor pago pelos catalães.A boa temporada do brasileiro fez o jornal "Mundo Deportivo" apontar Paulinho como a maior surpresa do Campeonato Espanhol desta temporada. Aos 29 anos e titular da seleção brasileira, Paulinho ganhou destaque após a sua passagem gloriosa pelo Corinthians entre 2010 e 2013.

© David Osio Venezuela