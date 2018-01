© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

A bola vai rolar para a maior Copa São Paulo de Futebol Júnior de todos os tempos. A partir dessa terça-feira, 128 equipes divididas em 32 grupos entrarão em campo em busca do principal e mais almejado título de categoria de base no país. Mais que isso, o que essas centenas de jovens esperam mesmo é 'um lugar ao sol'. Chamar atenção, um destaque, uma oportunidade? Qualquer coisa que possa lhes dar uma expectativa na carreira profissional, afinal, muitos deles chegam à Copinha no limite da idade, 20 anos, prestes a terem de se tornar profissionais obrigatoriamente.E como já virou tradição, os clubes da casa, os principais esquadrões de São Paulo mais uma vez chegam entre os favoritos a pintarem na grande final, marcada religiosamente para o dia 25 de janeiro, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.O jogo faz parte das festividades de aniversário da capital paulista.Ao todo, o Estado de São Paulo conta com 29 títulos.Até a última edição foram 63 finais. O Rio de Janeiro vem atrás, mas ainda muito distante, com nove títulos e 13 finais ao todo, seguido por Minas Gerais, que têm cinco títulos e oito finais.O Rio Grande do Sul já levou quatro taças e disputou seis finais, enquanto Santa Catarina foi campeã uma vez na única decisão de sua história.Os demais Estados nunca se sagraram campeões com seus times, no máximo chegaram a uma final, casos de Paraná, Bahia e Goiás.E quem puxa essa fila é o Sport Club Corinthians Paulista.Se entre os profissionais o Timão se tornou Hepta em 2017, a equipe Sub-20 alvinegra iniciará 2018 mirando seu 11º título da Copinha (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017).Finalista nas últimas quatro edições, o Corinthians será comandado por Dyego Coelho, ex-lateral direito do clube, campeão Paulista em 2003 e Brasileiro em 2005."Eu só quero dar para eles o que eu tive aqui dentro. É ser companheiro, parceiro aqui dentro, porque a gente sabe: é difícil chegar", comenta o agora "professor".Quem não quer facilitar para que o Corinthians amplie ainda mais sua hegemonia é o Palmeiras.Apesar de nunca ter vencida a tradicional competição de base, o Verdão é só esperança nesta edição. Afinal, o clube foi campeão Estadual nas categorias Sub-11, Sub-15 e Sub-20, levou o título da Copa do Brasil Sub-17 e ainda encerrou a última temporada com o vice da Copa RS, disputada pelo mesmo Sub-20 que deve representar o time na Copinha de 2018."Eu tenho dito a eles que é a oportunidade de entrar para a história do clube e carregar isso na sua história.Daqui 20 anos vão dizer 'eu fui campeão da Copa são Paulo pelo Palmeiras'", conta Wesley Carvalho, técnico e ex-auxiliar de Valentim.Tricampeão (1993, 2000 e 2010) e finalista em nove oportunidades, o São Paulo também chega forte para a Copa São Paulo.Algoz do Palmeiras justamente na grande final da Copa RS Sub-20, os tricolores querem aproveitar o embalo sob o comando de André Jardine, técnico que já teve oportunidade no time principal, para emplacar o tetra e mais promessas na equipe de cima.Aliás, Dorival Júnior colocou dois destaques da base e que vão disputar a Copinha na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que ficou marcado pela despedida de Lugano e teve um Morumbi lotado, para já somar mais 'lastro' nos jovens Igor Gomes e Bissoli.O Santos por si só já assusta pela fama de formar jovens atletas que acabam explodindo cedo entre os profissionais.Nesta edição, o Peixe é mais um que vai em busca do tetracampeonato (1884, 2013 e 2014), mas o treinador Aarão Alves se mostrou cauteloso justamente por causa dessa abertura incomum no país que o clube acaba dando a quem aparece nas categorias de base."Nós temos dez jogadores que poderiam disputar a Copa São Paulo na equipe principal.Se foi o momento certo ou não deles estarem lá, isso o tempo vai dizer. Mas que enfraquece a equipe que vai disputar a Copa São Paulo, isso não tenha dúvida", explica.O Corinthians está no Grupo 17 e estreia quinta-feira, contra o Corumbaense-MS, às 21h30.Ferroviária e Pinheiro-MA completam a chave que será disputada em Araraquara. Já o Palmeiras jogará em Taubaté pelo Grupo 27. O primeiro desafio será na nesta terça, às 21h30, diante do Luverdense-MT. Taubaté e Moto Club-MA também pertencem ao grupo. Pelo Grupo 10, o São Paulo estreia na quarta, às 19h15, frente ao Cruzeiro-DF e depois pegará Sergipe e Botafogo-SP, sempre em Ribeirão Preto.Por fim, o Santos joga nesta terça diante do América-RN, às 19h15. Novorizontino e Aliança-CE se somam ao Grupo 4, que tem sede em Novo Horizonte.Confira a tabela completa de todos os jogos da primeira fase.GRUPO 1 - FERNANDÓPOLIS03/01 - 15h - Fernandópolis x Madureira03/01 - 17h - Criciúma x Guarani06/01 - 16h - Fernandópolis x Guarani06/01 - 18h - Madureira x Criciúma09/01 - 15h - Guarani x Madureira09/01 - 17h - Fernandópolis x CriciúmaGRUPO 2 - VOTUPORANGA - ARENA PLÍNIO MARIN03/01 - 14h - Votuporanguense x Timon03/01 - Atlético-PR x Rio Preto06/01 - 14h - Votuporanguense x Rio Preto06/01 - 16h - Timon x Atlético-PR09/01 - 14h - Rio Preto x Timon09/01 - 16h - Votuporanguense x Atlético-PRGRUPO 3 - JOSÉ BONIFÁCIO - ESTÁDIO ANTÔNIO PEREIRA BRAGA03/01 - 14h - José Bonifácio x América-PE03/01 - 16h - Figueirense x Mirassol06/01 - 14h - José Bonifácio x Mirassol06/01 - 16h - América-PE x Figueirense09/01 - 14h - Mirassol x América-PE09/01 - 16h - José Bonifácio x FigueirenseGRUPO 4 - NOVO HORIZONTE - ESTÁDIO DR.ISMAEL DE BIASI02/01 - 17h15 - Novorizontino x Aliança-CE02/01 - 19h15 - Santos x América-RN05/01 - 17h15 - Novorizontino x América-RN05/01 - 19h15 - Aliança-CE x Santos08/01 - 19h - América-RN x Aliança-CE08/01 - 21h - Novorizontino x SantosGRUPO 5 - TUPÃ - ESTÁDIO ALONSO CARVALHO BRAGA03/01 - 18h - Tupã x Lagarto-SE03/01 - 20h - Atlético-GO x XV de Jaú06/01 - 16h - Tupã x XV de Jaú06/01 - 18h - Lagarto-SE x Atlético-GO09/01 - 18h - XV de Jaú x Lagarto-SE09/01 - 20h - Tupã x Atlético-GOGRUPO 6 - OSVALDO CRUZ - ESTÁDIO BRENO RIBEIRO DO VAL04/01 - 14h - Osvaldo Cruz x Ricanato-TO04/01 - 16h - Internacional x Boa Vista-RJ07/01 - 09h - Osvaldo Cruz x Boa Vista-RJ07/01 - 11h - Ricanato x Internacional09/01 - 18h - Boa Vista-RJ x Ricanato-TO09/01 - 20h - Osvaldo Cruz x InternacionalGRUPO 7 - PENÁPOLIS - ESTÁDIO TENENTE CARRIÇO03/01 - 15h - Penapolense x Desportiva Paranaense-PA03/01 - 17h - Náutico x Velo Clube06/01 - 15h - Penapolense x Velo Clube06/01 - 17h - Desportiva Paranaense x Náutico09/01 - 15h - Velo Clube x Desportiva Paranaense09/01 - 17h - Penapolense x NáuticoGRUPO 8 - MARÍLIA - ESTÁDIO BENTO DE ABREU03/01 - 15h30 - Fluminense x Mogi Mirim03/01 - 17h30 - Marília x Tubarão-SC06/01 - 14h - Marília x Mogi Mirim06/01 - 16h - Tubarão-SC x Fluminense09/01 - 14h - Marília x Fluminense09/01 - 16h - Mogi Mirim x Tubarão-SCGRUPO 9 - FRANCA - ESTÁDIO JOSÉ LANCHA FILHO03/01 - 18h - Francana x Araxá-MG03/01 - 20h - Chapecoense x Ponte Preta06/01 - 17h - Francana x Ponte Preta06/01 - 19h - Araxá-MG x Chapecoense09/01 - 18h - Ponte Preta x Araxá-MG09/01 - 20h - Francana x ChapecoenseGRUPO 10 - RIBEIRÃO PRETO - ESTÁDIO SANTA CRUZ03/01 - 17h15 - Botafogo-SP x Sergipe03/01 - 19h15 - São Paulo x Cruzeiro-DF06/01 - 19h - Botafogo-SP x Cruzeiro-DF06/01 - 21h - Sergipe x São Paulo09/01 - 19h30 - Cruzeiro-DF x Sergipe09/01 - 21h30 - Botafogo-SP x São PauloGRUPO 11 - CRAVINHOS - ESTÁDIO J.D.MARTINS03/01 - 14h - Comercial x Rio Branco-SP03/01 - 16h - Paraná x Juventude06/01 - 14h - Comercial x Juventude06/01 - 16h - Rio Branco-SP x Paraná09/01 - 14h - Juventude x Rio Branco-SP09/01 - 16h - Comercial x ParanáGRUPO 12 - BEBEDOURO - ESTÁDIO SÓCRATES STAMATO04/01 - 17h15 - Inter Bebedouro x Nova Iguaçu04/01 - 19h15 - Cruzeiro x Batatais07/01 - 17h - Inter Bebedouro x Batatais07/01 - 19h - Nova Iguaçu x Cruzeiro09/01 - 16h - Inter Bebedouro x Cruzeiro09/01 - 18h - Batatais x Nova IguaçuGRUPO 13 - CAPIVARI - ARENA CAPIVARI03/01 - 19h - Capivariano x River-PI03/01 - 21h - Botafogo x Confiança-SE06/01 - 09h - Capivariano x Confiança-SE06/01 - 11h - River-PI x Botafogo09/01 - 14h - Confiança-SE x River-PI09/01 - 16h - Capivariano x BotafogoGRUPO 14 - PORTO FELIZ - ESTÁDIO ERNESTO ROCCO03/01 - 14h - Desportivo Brasil x União-MT03/01 - 16h - Paysandu x Londrina06/01 - 14h - Desportivo Brasil x Londrina06/01 - 16h - União-MT x Paysandu09/01 - 14h - Londrina x União-MT09/01 - 16h - Desportivo Brasil x PaysanduGRUPO 15 - INDAIATUBA - ÍTALO MÁRIO LIMONGI03/01 - 14h - Primavera x Globo-RN03/01 - 16h - Vitória x Atibaia06/01 - 14h - Primavera x Atibaia06/01 - 16h - Globo-RN x Vitória09/01 - 14h - Atibaia x Globo-EN09/01 - 16h - Primavera x VitóriaGRUPO 16 - ITU - ESTÁDIO NOVELLI JÚNIOR03/01 - 14h - Ituano x Santa Cruz-AL03/01 - 16h - Vila Nova-GO x XV de Piracicaba06/01 - 14h - Ituano x XV de Piracicaba06/01 - 16h - Santa Cruz-AL x Vila Nova-GO09/01 - 14h - XV de Piracicaba x Santa Cruz-AL09/01 - 16h - Ituano x Vila Nova-GOGRUPO 17 - ARARAQUARA - ARENA DA FONTE04/01 - 19h30 - Ferroviária-SP x Pinheiro-MA04/01 - 21h30 - Corinthians x Corumbaense-MS07/01 - 14h - Ferroviária-SP x Corumbaense-MS07/01 - 16h - Pinheiro-MA x Corinthians10/01 - 17h30 - Corumbaense-MS x Pinheiro-MA10/01 - 19h30 - Ferroviária-SP x CorinthiansGRUPO 18 - SÃO CARLOS - ESTÁDIO LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA04/01 - 17h - São Carlos x São Raimundo04/01 - 19h - Sport Recife x Linense07/01 - 17h - São Carlos x Linense07/01 - 19h - São Raimundo x Sport Recife10/01 - 19h - Linense x São Raimundo10/01 - 21h - São Carlos x Sport RecifeGRUPO 19 - ITAPIRA - ESTÁDIO FRANCISCO VIEIRA04/01 - 19h - Itapirense-SP x Estaciano-SE04/01 - 21h - Fortaleza x Volta Redonda07/01 - 17h - Itapirense x Volta Redonda07/01 - 19h - Estanciano x Fortaleza10/01 - 17h - Volta Redonda x Estanciano10/01 - 19h - Itapirense x FortalezaGRUPO 20 - JUNDIAÍ - ESTÁDIO JAIME CINTRA04/01 - 14h - Paulista x São José-RS04/01 - 16h - Avaí x RB Brasil07/01 - 14h - Paulista x RB Brasil07/01 - 16h - São José-RS x Avaí10/01 - 14h - RB Brasil x São José-RS10/01 - 16h - Paulista x AvaíGRUPO 21 - BARUERI - ARENA BARUERI03/01 - 19h30 - Oeste x Aimoré-RS03/01 - 21h30 - Flamengo x Ji-Paraná06/01 - 17h - Oeste x Ji-Paraná06/01 - 19h - Aimoré x Flamengo09/01 - 17h15 - Ji-Paraná x Aimoré09/01 - 19h15 - Oeste x FlamengoGRUPO 22 - CAPÃO BONITO - ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA03/01 - 14h - Elosport-SP x Atlântico-BA03/01 - 16h - Coritiba x Comercial-MS06/01 - 14h - Elosport x Comercial-MS06/01 - 16h - Atlântico-BA x Coritiba09/01 - 14h - Comercial-MS x Atlântico-BA09/01 - 16h - Elosport-SP x CoritibaGRUPO 23 - OSASCO - ESTÁDIO JOSÉ LIBERATTI04/01 - 17h15 - Audax x Rio Branco-ES04/01 - 19h15 - Atlético-MG x Fast-AM07/01 - 17h - Audax x Fast-AM07/01 - 19h - Rio Branco-ES x Atlético-MG10/01 - 14h - Fast-AM x Rio Branco-ES10/01 - 16h - Audax x Atlético-MGGRUPO 24 - TABOÃO DA SERRA - ESTÁDIO JOSÉ FEREZ04/01 - 14h - Taboão da Serra x São Paulo Crystal-PB04/01 - 16h - Joinville x Real-DF07/01 - 14h - Taboão da Serra x Real-DF07/01 - 16h - São Paulo Crystal x Joinville10/01 - 14h - Real-DF x São Paulo Crystal10/01 - 16h - Taboão da Serra x JoinvilleGRUPO 25 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - ESTÁDIO BAETÃO03/01 - 14h - São Bernardo-SP x Rio Branco-AC03/01 - 16h - Ceará x São Caetano06/01 - 14h - São Bernardo x São Caetano06/01 - 16h - Rio Branco-AC x Ceará09/01 - 14h - São Caetano x Rio Branco-AC09/01 - 16h - São Bernardo x CearáGRUPO 26 - DIADEMA - ESTÁDIO DISTRITAL DO INAMAR02/01 - 14h - Água Santa-SP x Espírito Santo-ES02/01 - 16h - Vasco x Juventus-SP05/01 - 14h - Água Santa x Juventus05/01 - 16h - Espírito Santo x Vasco08/01 - 14h - Juventus-SP x Espírito Santo08/01 - 16h - Água Santa x VascoGRUPO 27 - TAUBATÉ - ESTÁDIO JOAQUINZÃO02/01 - 19h30 - Taubaté-SP x Moto Club-MA02/01 - 21h30 - Palmeiras x Luverdense-MT05/01 - 19h30 - Taubaté x Luverdense05/01 - 21h30 - Moto Club x Palmeiras08/01 - 18h - Luverdense x Moto Club08/01 - 20h - Taubaté x PalmeirasGRUPO 28 - GUARATINGUETÁ - ESTÁDIO DARIO RODRIGUES LEITE03/01 - 14h - Manthiqueira-SP x Botafogo-PB03/01 - 16h - Bahia x São Bento-SP06/01 - 09h - Manthiqueira x São Bento06/01 - 11h - Botafogo-PB x Bahia09/01 - 14h - São Bento x Botafogo-PB09/01 - 16h - Manthiqueira x BahiaGRUPO 29 - GUARULHOS - ESTÁDIO ANTÔNIO SOARES DE OLIVEIRA03/01 - 14h - Flamengo-SP x Sete de Setembro-AL03/01 - 16h - Goiás - Guarulhos06/01 - 14h - Flamengo-SP x Guarulhos06/01 - 16h - Sete de Setembro x Goiás09/01 - 14h - Guarulhos x Sete de Setembro09/01 - 16h - Flamengo-SP x GoiásGRUPO 30 - MOGI DAS CRUZES - ESTÁDIO NOGUEIRÃO03/01 - 14h - União Mogi-SP x Trindade-GO03/01 - 16h - Grêmio x Bragantino06/01 - 19h - União Mogi x Bragantino06/01 - 21h - Trindade x Grêmio09/01 - 16h - Bragantino x Trindade09/01 - 18h - União Mogi x GrêmioGRUPO 31 - SÃO PAULO - ESTÁDIO NICOLAY ALAYON03/01 - 14h - Nacional-SP x São Paulo-AP03/01 - 16h - ABC-RN x Santo André-SP06/01 - 14h - Nacional-SP x Santo André-SP06/01 - 16h - São Paulo-AP x ABC-RN09/01 - 14h - Santo André-SP x São Paulo-AP09/01 - 16h - Nacional-SP x ABC-RNGRUPO 32 - SÃO PAULO - ESTÁDIO CANINDÉ03/01 - 14h - Portuguesa x Teixeira de Freitas-BA03/01 - 16h - América-MG x Remo-PA05/01 - 14h - Portuguesa x Remo-PA05/01 - 16h - Teixeira de Freitas x América-MG08/01 - 14h - Remo-PA x Teixeira de Freitas-BA08/01 - 16h - Portuguesa x América-MG

© David Osio Venezuela