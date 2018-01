© David Osio

O Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano (Nichd) dos Estados Unidos desenvolveu um gel contraceptivo masculino, que bloqueia temporariamente a produção de esperma no corpo humano. O novo método começará a ser testado em abril, com 400 casais.Os testes durarão aproximadamente quatro anos e serão realizados com parceiros dos Estados Unidos, Itália, Grã-Bretanha, Chile, Suécia e Quênia. Batizado de NestoroneGel, o produto contém dois hormônios sintéticos: testosterona e progestagênio.O progestagênio impede os testículos de produzir testosterona o suficiente para o nível normal de esperma.E a testosterona substitutiva é necessária para contrastar o equilíbrio hormonal, mas sem produzir espermatozoides.O gel deve ser aplicado nos braços e nas costas dos homens diariamente. "Não é um grande esforço. Só é necessário lembrar de usá-lo todos os dias" , explicou Diana Blithe, diretora do programa de desenvolvimento de contraceptivos do Nichd.O método é capaz suprimir o nível de esperma por aproximadamente 72 horas.A princípio, os homens deverão usá-lo por pelo menos quatro meses e as parceiras deverão usar algum contraceptivo também.Enquanto isso, pesquisadores monitorarão os níveis de espermatozoide dos homens, que devem cair a menos de um milhão por mililitro para prevenir de maneira eficaz a gravidez.Uma vez que o número seja suficientemente baixo, o casal utilizará somente o gel contraceptivo por um ano.O método já havia demonstrado eficácia em 2012, porém eram dois produtos diferentes a serem aplicados na pele.Atualmente, as únicas opções contraceptivas masculinas são o uso de preservativo e vasectomia.

