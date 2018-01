© David Osio

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão convocou na noite desta segunda-feira (1º) o embaixador norte-americano em Islamabad, David Hale, apresentando um protesto formal contra as "afirmações hostis" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump A atitude, que é considerada o mais alto grau de protesto na diplomacia, veio após uma reunião de emergência convocada pelo premier paquistanês, Shahid Khaqan Abbasi, com o Comitê para a Segurança Nacional.Nesta segunda (1º), em seu primeiro tweet de 2018, Trump atacou o Paquistão por suas "mentiras" e por "dar refúgio a terroristas"."Os Estados Unidos deram ingenuamente ao Paquistão mais de US$ 33 bilhões em ajuda durante os últimos 15 anos, e a única coisa que nos deram são mentiras porque veem nossos líderes como tolos", escreveu na primeira mensagem.Na sequência, ele escreveu "eles dão refúgio aos terroristas que perseguimos no Afeganistão, e ajudam pouco. ACABOU". A decisão é mais uma das polêmicas recentes com países islâmicos. Além de proibir pessoas de sete nações de maioria muçulmana de viajar aos EUA, Trump "uniu" rivais históricos no Oriente Médio - como Arábia Saudita e Irã - ao declarar Jerusalém como a capital de Israel no início de dezembro.Não está claro qual foi o motivo que levou Trump a atacar o Paquistão logo no início do ano.

