Na segunda-feira (1), no maior estado norte-americano, Califórnia, deu início à venda oficial de maconha para uso recreativo, comunica o portal Business Insider.As novas regras entraram em vigor à meia-noite do Ano Novo. Nota-se que "adultos maiores de 21 anos podem comprar até uma onça de maconha [uns 28 kg]". Além disso, agora se pode "cultivar até seis unidades desta planta em casa sem permissão médica".Salienta-se que a compra de maconha em lojas não vá ser tão fácil como muitos esperam.Para vendê-la, é necessário ter uma licença especial, que atualmente possuem cerca de 40 empresas. Há restrições temporárias: das 22h às 06h é proibido comprar a droga.A decisão sobre legalização da maconha foi iniciada no estado simultaneamente com as eleições presidenciais norte-americanas em novembro de 2016.Contudo, a inovação não vai afetar todas as regiões da Califórnia.Nota-se que as autoridades de mais de 70 distritos possuem leis locais que proíbem a venda de maconha ou seu cultivo.

