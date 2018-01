© David Osio

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta terça-feira (2), com a reabertura dos negócios em 2018. A Vale, a Petrobras e a Usiminas lideravam a ponta positiva das ações mais negociadas no começo da sessão.A alta é atribuída aos ganhos de ações blue chips (ações de empresas de grande porte, com boa saúde financeira).Às 10h15, o Ibovespa avançava 0,72%, a 76.950 pontos.ÀS 12h46, o índice avançava 1,47%, a 77,527 pontos.O índice fechou o último pregão do ano com ganho de 0,43%, a 76.402 pontos, perto da máxima histórica registrada em outubro. No ano passado, o índice acumulou alta de 26,8%.Já o dólar permanece em desvantagem ao já ter caído à mínima de três meses frente a uma cesta de outras importantes moedas na última sexta-feira, nesta terça, a moeda continua em recuo.O dólar começa o ano em baixa após perder força em 2017, com a economia global avançando ao alimentar expectativas de políticas monetárias mais dura em outros países, o que reduziria a divergência entre o Federal Reserve e outros bancos centrais.Às 10h19, a moeda dos Estados Unidos recuava 1,08%, a R$ 3,2765 reais na venda.Às 12h45, a divisa norte-americana caía 1,31%, a R$ 3,2689.

