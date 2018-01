PM do Rio apreende 670 quilos de maconha no Jacarezinho

Segundo a PM, em mais uma ação de vasculhamento, os militares apreenderam cerca 30 quilos de maconha em tabletes. Em continuidade à operação pela comunidade, mais de 100 quilos de maconha em tabletes também foram encontrados.De acordo com a PM, em outra localidade do Jacarezinho ?uma carga considerável de crack e cocaína? que ainda será contabilizada foi achada. Segundo a polícia, a ocorrência ainda está em andamento.Na segunda-feira (1), um policial militar foi baleado, no início da manhã, na favela.O agente, que não foi identificado pela Polícia Militar, foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e passa bem.

