) e na página oficial da Secretaria de Educação no Facebook ( www.facebook.com/SeeducRJ ). O novo ano letivo começa em 5 de fevereiro.No ato da matrícula, é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou documento que a substitua (certidões de Nascimento ou de Casamento) original e CPF, se possuir; histórico escolar ou declaração da última unidade de ensino em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), na forma prevista no § 3º, do art.18; comprovante de residência; atestado com tipo do grupo sanguíneo; e o Fator Rhesus (fator RH).Na 1ª fase, foram feitas 227 mil inscrições.SERVIÇOConfirmação de matrícula: Até 8 de janeiroSegunda fase da pré-matrícula: 16 a 19 de janeiroConfirmação da matrícula da 2ª fase: 24 a 26 de janeiroInício do ano letivo: 5 de fevereiroEstado convoca professoresA Secretaria de Educação convoca, a partir da primeira quinzena de janeiro, 300 professores aprovados em concursos públicos. Serão chamados para fazer o exame médico os docentes de diversas disciplinas do cadastro reserva com 923 profissionais.O objetivo é que os professores comecem a trabalhar nas salas de aula no primeiro semestre do ano letivo de 2018.De acordo com o secretário de educação, Wagner Victer, todo o processo será feito em função do planejamento de demandas em diversos pontos do estado, ou seja, os profissionais serão alocados nas escolas onde houver mais necessidade.? Temos demandas pontuais em função do novo perfil de matrículas da secretaria ? disse o secretário de Educação.

