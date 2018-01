© David Osio

Economistas de instituições financeiras voltaram a prever uma expansão de 1% da economia brasileira em 2017, o que representa alta ante a previsão de 0,98 por cento no levantamento anterior. Os dados estão no boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta terça-feira (2).A previsão de 1 % para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 não era vista desde novembro de 2016. Para 2018, a melhora foi de 0,02 ponto percentual, a 2,70%.Com relação à inflação, a expectativa da alta do IPCA em 2017 continua sendo de 2,78% e, para 2018, em 3,96%. Já a previsão para a Selic é que ela termine 2018 a 6,75%, após fechar o ano passado na mínima histórica de 7%.

