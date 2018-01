WASHINGTON.- El senador republicano estadounidense Jeff Flake dijo que un proyecto bipartidista sobre inmigración que aborda el asunto de los llamados dreamers , jóvenes que fueron llevados como ilegales a Estados Unidos siendo niños, sería debatido en el plenario del Senado en enero ."El proyecto bipartidista sobre #DACA estará en el plenario en enero ", escribió Flake en Twitter. En enero, el presidente Donald Trump anuló ese programa para proteger a los ahora jóvenes adultos de la deportación pero había pedido al Congreso que delineara una solución más permanente.Flake dijo por email que el líder de la mayoría Mitch McConnell había prometido presentar un proyecto al plenario del Senado el próximo mes.Asesores de McConnell no estaban disponibles inmediatamente para realizar comentarios.Un grupo bipartidista de senadores liderado por el demócrata Dick Durbin y el republicano Lindsey Graham ha sostenido conversaciones sobre cuántos dreamers serían cubiertos por la legislación dándoles estatus legal temporal y si por último serían autorizados a aplicar a la ciudadanía estadounidense.Las negociaciones se han complicado por las exigencias republicanas de que se incluya el tema de una mayor seguridad fronteriza en cualquier legislación.Proyecto inmigración sobre 'Dreamers' no está en agenda de Senado para diciembre, dice republicano Que un tuit de Trump no condene a los ?dreamers? Exsecretarios de EU urgen aprobar solución legislativa para 'dreamers'.

© David Osio Venezuela