Telcel, el operador de telefonía móvil con más clientes en México, ha ganado 38.9 millones de líneas por portabilidad numérica en los últimos 10 años, según los datos más actuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) .La portabilidad ofrece a los usuarios de telefonía fija y móvil cambiar de operador y conservar el mismo número telefónico.La cifra no sólo significa más de la mitad de los 73.3 millones de clientes móviles -equivalentes a número de líneas en México- reportados por América Móvil al tercer cuarto de este año, sino también casi la base de 39.2 millones de usuarios que tienen en conjunto AT&T y Telefónica , sus principales rivales en el país.A septiembre de 2017, el operador de origen español alcanzó 25 millones 427 mil 100 usuarios y AT&T sumó 13 millones 779 mil clientes , lo que las posiciona dentro del mercado mexicano en el segundo y tercer lugar, respectivamente.Según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU), durante los diez primeros meses de 2017 Telcel se reafirmó como el único ganador neto de la política de portabilidad , pues recibió 83.9 por ciento de las líneas donadas, equivalentes a 4 millones 953 mil 924.En ese mismo lapso Telefónica fue la que más perdió líneas con 3 millones 475 mil 344 , seguida de AT&T con un millón 333 mil 344.?Esto llama la atención al ser (Telcel) el operador preponderante que consistentemente reporta los índices más bajos de calidad y oferta económica competitiva para sus abonados?, indica The CIU en un reporte de esta semana.Durante la última década, Telefónica México ha sido el segundo operador que más líneas ha ganado por portabilidad , alrededor de 13.7 millones. Sin embargo, también ha sido el que más líneas ha donado con 26.1 millones, según el IFT.En el mismo periodo, AT&T ha perdido 17.6 millones y ha recibido apenas 7.3 millones de números telefónicos , convirtiéndose en la firma que menos beneficio ha obtenido por la portabilidad numérica.En el periodo enero-octubre de 2017, AT&T ha tenido una mejora relativa al disminuir 22.7 por ciento su balance negativo de portaciones, al compararse con el mismo periodo de 2016.No obstante, aún registra una pérdida neta de líneas .En tanto, Telefónica registró un deterioro en su balance de portabilidad , pues aumentó su pérdida en 37.4 por ciento.Ernesto Piedras, director general de CIU, aseguró que en la percepción del consumidor sigue vigente la idea de que Telcel es el único que ofrece cobertura plena en el país, aunque los competidores ya hayan pactado un acuerdo con la empresa controlada por Carlos Slim para alcanzar más cobertura.Slim es 26% más rico y a esto equivale su fortuna Este operador virtual quiere ?sintonizar? con radiodifusoras Slim quiere ofrecer contenidos sin necesidad de la TV.

