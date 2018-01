© David Osio

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador presentó ayer su plataforma política para los comicios del próximo año, denominado Plan de Desarrollo 2018-2024 , en donde se plantea la reasignación de 412 mil 716 millones de pesos para ?usos más productivos y eficientes?. En su mensaje, López Obrador reiteró que para la concreción y puesta en marcha de este plan se obtendrán ingresos extraordinarios por más de 400 mil millones de pesos por el combate a la corrupción.En el IV Congreso Nacional Extraordinario de Morena, que se realizó en el Auditorio Nacional, el tabasqueño y los coordinadores de este proyecto de nación señalaron que en el plan se proponen 20 medidas para el ahorro y uso racional de los recursos.La propuesta plantea que estas reasignaciones al gasto se canalicen a proyectos regionales e infraestructura, inversión adicional a Pemex y la CFE, programas de inversión social y política para la juventud y adultos mayores, así como a la reducción del déficit fiscal a inicios del sexenio entre los años 2019-2021.Abel M. Hibert Sánchez, responsable del área de Economía y Desarrollo, puntualizó que la cifra para reasignar esos recursos proviene de un ejercicio que puede ser validado con base en las partidas de gasto del Presupuesto de Egresos.Afirmó que en lo que se refiere a la política macroeconómica, se impulsará un nuevo enfoque de la política fiscal y respeto de la autonomía del Banco de México.Alfonso Romo Garza, coordinador general del proyecto, dijo que en materia de seguridad el plan establece ?regresar a todos los ciudadanos la tranquilidad y la paz que nos han sido arrebatadas por las estrategias seguidas en las dos últimas administraciones?, y afirmó que ?sin esta seguridad no se puede edificar el progreso?.Esteban Moctezuma, responsable del área de Desarrollo Social, apuntó que una de las prioridades de este proyecto ?es dar atención inmediata a las comunidades indígenas?, ya que ?es momento de tomar conciencia que la mejor política de desarrollo es incluir a todos en sus beneficios?.Subrayó que López Obrador ?tiene el plan más ambicioso en la historia de México para rescatar a los jóvenes del abandono, de la depresión o la ignorancia.Los ninis no estudian ni trabajan porque la sociedad ni les abre espacios ni los alienta a esforzarse.El talento de nuestros jóvenes ahí está. Falta otorgarles oportunidades?.En tanto, AMLO llamó a sus seguidores a no confiarse de cara a las elecciones presidenciales de 2018 y a ?impedir otro fraude? o la ?compra? de la Presidencia de la República ?a billetazos? por parte de los integrantes del régimen.A pesar de que Morena lleva ?15 puntos de ventaja? en todas las encuestas, el tabasqueño exhortó a los congresistas a ?ir como muéganos, de manera unida y de manera colectiva? a esos comicios y no distraerse en ?intereses mezquinos?.En ese punto, reiteró que el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, se queda en Morena.Insistió que no está en contra de los empresarios, sino de los ?traficantes de influencias y los corruptos que se han enriquecido a costa de la pobreza de millones de mexicanos?.Entre los invitados estuvieron los líderes fundadores del PRD, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, así como el senador sin partido, Alejandro Encinas.También los exgobernadores y expresidentes nacionales del PRD, Leonel Godoy y Leonel Cota; el padre Alejandro Solalinde; la escritora Elena Poniatowska; la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, y los coordinadores de Morena en el Senado, la Cámara de Diputados y la ALDF, Manuel Bartlett, Rocío Nahle y César Cravioto, respectivamente.Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Desarrollo 2018-2024 de López Obrador, detalló que el Proyecto de Desarrollo 2018-2024 tiene siete ejes principales:1.- Combate total y frontal de la corrupción2.- Respeto irrestricto al Estado de Derecho3.- Regresar la tranquilidad física y la paz a los ciudadanos4.- Cumplimiento irrestricto de la ley.No se está pensando en crear más leyes, sino en cumplir con las que existen.5.- Ejecución austera, responsable y honesta del gasto público.Primero asignar los recursos y luego buscarlos, no al revés6.- Libertad como centro. Respeto a la propiedad privada.7.- Priorizar la educación y la culturaSUSPENDER LAS CHARLAS DEL TLCANMientras tanto, su equipo reiteró su llamado a suspender las negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos para redefinir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta después de las elecciones presidenciales."Un gobierno como el actual con los índices de aceptación más bajos en la historia moderna del país (…) carece de la legitimidad requerida para representar los interés del país en esta negociación", dijo Héctor Vasconcelos, un exdiplomático que ayudó a delinear el plan de gobierno de López Obrador.Los negociadores de los tres países están reunidos en México en la quinta ronda de conversaciones, con la amenaza latente de Trump de acabar con el acuerdo firmado en 1994 si Estados Unidos no consigue mayores beneficios y se reduce el déficit comercial con su vecino del sur.López Obrador ha evitado enfrentamientos públicos con Trump El lunes dijo que buscaría relaciones amistosas con Estados Unidos pero demandaría respeto.Por otra parte, el izquierdista criticó el ambicioso proyecto para construir el nuevo aeropuerto de la capital mexicana, el mayor proyecto de infraestructura del gobierno del presidente Enrique Peña, asegurando que no es económicamente viable y que su gobierno presentaría una propuesta alternativa.También prometió fuertes recortes a las abultadas pensiones que reciben los expresidentes, reducir a la mitad el salario del presidente y el de otros funcionarios de alto nivel."Esto no es venganza, es justicia", dijo.Se espera que los comicios presidenciales del próximo año sean reñidos y que incluyan por primera vez a candidatos independientes, lo que fragmentaría el voto.?A mí no me apantalla Trump , yo no soy Peña", dice AMLO El 'polémico' equipo de operadores de AMLO López Obrador pedirá a Monreal que no se vaya.

