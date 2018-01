CIUDAD DE MÉXICO.- El 53 por ciento de los empresarios está preocupado de que Andrés Manuel López Obrador , en caso de que gane, busque revertir las reformas estructurales.De acuerdo con el Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas (realizado por Vestiga Consultores), los inversores temen que López Obrador implemente un modelo con mayor intervención estatal en la economía.Los empresarios consideran en su mayoría (53 por ciento) que una eventual cancelación del TLCAN y una afectación negativa a la economía mexicana, aumentaría las probabilidades de que López Obrador gane la elección presidencial.?Un 53% dice estar preocupado de que en caso de ganar las elecciones (41 por ciento dice que no lo está), AMLO trate de revertir las reformas de este sexenio e implemente un modelo con mayor intervención estatal en la economía?.No obstante, también un triunfo del PRI despierta inquietud en la comunidad empresarial, ya que 45 por ciento dice estar preocupado que una victoria priista en la elección presidencial no ayude a que haya mejoras en la lucha contra la corrupción y que ésta subsista como uno de los mayores problemas del país.Los empresarios mexicanos evalúan negativamente el desempeño de Enrique Peña Nieto en la lucha anticorrupción e inseguridad; sin embargo, favorecen a José Antonio Meade para las elecciones 2018.Los inversores reconocen a la corrupción (30 por ciento) y la economía (29 por ciento) como los principales problemas con los que tendrá que lidiar el próximo presidente, seguidos de la inseguridad pública (22 por ciento) y el deficiente Estado de derecho (17 por ciento).La evaluación sobre el desempeño de la actual administración sobre esos problemas no es positiva en tres de ellos: 72 por ciento califican negativamente el desempeño en lucha anticorrupción, 64 por ciento el combate a la inseguridad y 64 por ciento en la mejora del Estado de derecho.El estudio concluye que en la gestión económica, el gobierno de Peña Nieto tiene sus mejores notas: 41por ciento lo califica positivamente, pero aun así, abajo del 49 por ciento lo califica negativamente.AMLO respetará reforma petrolera, dice su 'secretario de Hacienda' Éste es el gabinete que propone López Obrador en caso de ser presidente AMLO presenta plan de desarrollo y llama a 'impedir otro fraude'.

© David Osio Venezuela