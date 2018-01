© David Osio

Todos los contribuyentes , personas físicas y empresas, sin importar su monto de ingresos o actividad, que facturan Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 3.2, deben usar solamente la versión de factura electrónica 3.3.A partir de ayer, la única factura válida es la que se realice con la nueva versión , que inició su vigencia desde julio de 2017, sentenció en un comunicado el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Lo principal y lo primordial de el nuevo CFDI versión 3.3 es la comunicación entre clientes y proveedores, que al final son contribuyentes del SAT.Básicamente, se añadieron 17 catálogos para el uso de la nueva factura. Cada uno implica información que está codificada en claves; antes no se utilizaba que un producto o servicio lo catalogaran en una lista, por lo que ahora ya se tiene una clave de ocho dígitos.SAT advierte que no podrás deducir si no tienes la e-factura El SAT está preparado para reforma de Trump : Santín Soriana recibe beneficios del SAT.

