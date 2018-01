© David Osio

Los comercializadores de petróleo tendrán un año difícil en 2018 . La OPEP y sus aliados se preparan para el segundo año de recortes a la oferta para reducir un exceso mundial de suministro , mientras que el aumento de producción estadounidense amenaza esos esfuerzos. Las tensiones geopolíticas también son un factor importante.A medida que los observadores del mercado tratan de trazar una trayectoria para el año que viene, prestarán mucha atención a señales que varían desde los tiempos de entrega a contratos de opciones .He aquí cinco barómetros a observar a medida que avance el 2018:1. La señal del shale. El descuento del petróleo WTI en referencia al Brent cerró a su mayor nivel en más de dos años este martes.Los pronósticos de un récord de suministro en Estados Unidos en 2018, debido al crecimiento del petróleo shale , podrían llevar a una mayor expansión del diferencial.2. El liderazgo de la OPEP. El crudo Brent entró este año en una fase alcista y estructura de backwardation , en la que el precio de entrega al contado supera el de los futuros, a medida que los recortes de la OPEP redujeron el suministro mundial.Los futuros a diciembre de 2018 subieron a su mayor prima hasta ahora en relación con el mismo mes de 2019 esta semana, y el diferencial podría expandirse a medida que los recortes de la OPEP llevan al mercado a un equilibrio el próximo año, según Abhishek Deshpande, jefe de investigación de petróleo en JPMorgan.3.Billetes de lotería. Con los riesgos geopolíticos emergiendo en una serie de productores importantes, los fondos han estado ocupados buscando contratos de opciones que podrían beneficiarse de un fuerte aumento en los precios .El contrato de opción más mantenido para el Brent apunta a los 100 dólares por barril en diciembre de 2018. Irán y Arabia Saudita encabezan la lista de países que podrían registrar alteraciones que afectarían los envíos de petróleo en 2018, según algunos analistas.4.El agujero de la volatilidad. A pesar de esos riesgos, la volatilidad bajó a su menor nivel en más de tres años en las últimas semanas , a medida que los altos precios eliminan algo del ruido en el mercado petrolero.Con la OPEP señalando claramente sus planes para 2018, bancos incluyendo a Société Générale esperan ver una reducción continua de la volatilidad el próximo año.5.¿Cuánto tiempo? El mercado se prepara para comenzar el 2018 con un número casi récord de apuestas alcistas para el Brent y el WTI, muestran cifras de las bolsas.Esos contratos han generado preocupación de que el crudo podría ver pronto una fuerte caída liderada por los especuladores.La posición alcista ha sido ?la más grande acción anti bajista que he visto en mis fichas en las últimas semanas?, dijo Torbjorn Kjus, del DNB Bank.Lo difícil es que ?no conocemos a este tipo de jugadores. Si quieren tener gran parte de sus activos en materias primas durante los próximos años, entonces no venderán esas posiciones?.¿Qué esperan los mercados para el viernes? El consumo de bienes y servicios no básicos lidera la BMV en 2017 El 2018 pinta favorable para las fusiones y adquisiciones.

