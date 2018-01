/ Un adolescente de Nueva Jersey , Estados Unidos , permanecía bajo custodia policial este lunes tras ser acusado de dispararle a su familia en la víspera de Año Nuevo con un rifle semiautomático, dijeron las autoridades.La policía llegó a una casa de la ciudad de Long Branch , a las 23H43 locales del domingo en respuesta a un aviso de disparos y encontró a cuatro personas muertas, informó el fiscal del condado de Monmouth, Christopher Gramiccion i, en un comunicado.Las víctimas son el padre del sospechoso, Steven Kologi , de 44 años; la madre, Linda Kologi , de 42; su hermana, Brittany Kologi , de 18; y una amiga de la familia, Mary Schultz , de 70.El hermano y el abuelo del sospechoso aparentemente no sufrieron daños. “Afortunadamente dejaron la casa y salieron bien” , aseguró Gramiccioni en una conferencia de prensa el lunes, de acuerdo con ABC News.Los fiscales no dieron a conocer un posible motivo para los asesinatos, que el chico de 16 años habría llevado a cabo con un rifle semiautomático Century Arms.El adolescente, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido sin incidentes. Se esperaba que fuera acusado como un adulto por cuatro cargos de asesinato y un cargo de posesión de arma con propósito ilegal.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi