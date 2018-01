/ La Guardia Civil ha confirmado hoy en rueda de prensa que el cuerpo localizado en el fondo de un estanque de agua de una fábrica abandonada de Rianxo corresponde a Diana Quer . Las pruebas de ADN han despejado cualquier duda y respaldan la teoría de que Enrique Abuín Gey, bautizado ya como 'el Chicle' , la mató y arrojó al agua con lastre para que permaneciera sumergida.'El Chicle' ya era el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer desde noviembre de 2016 . No estaba claro entonces si actuó solo o acompañado, pero era clave localizar el cuerpo. Necesitaban más pruebas para detenerlo. Aún se desconoce cómo asesinó a su víctima, pero los agentes ven "imposible" que muriera atropellada como el acusado dijo en su declaración.El coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina Rodríguez; el coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí; y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, han atendido a los medios de comunicación en la Delegación del Gobierno en A Coruña. Durante cerca de hora y media han ofrecido numerosos detalles llamativos de la investigación.'El Chicle' actuó solo, pero la hipótesis de que recibiera ayuda se ha mantenido hasta el último momentoLa Guardia Civil ha confesado que desde el primer momento este fue un caso "raro". "Había una desaparición, pero no había cuerpo ni sospechosos", comentaba Sánchez Corbí. Se descartó relativamente rápido que el autor del crimen estuviera en el entorno familiar o en su círculo de amistades. Lo poco que tenían era que la chica se marchó en un coche, voluntariamente o no.Se ha mantenido prácticamente hasta el último momento la hipótesis de que en la desaparición actuara más de una persona, ya que uno solo -según han relatado- tenía más posibilidades de fracaso, tal y como ocurrió en el incidente de la semana pasada en Boiro . "Ahora ya podemos decir que lo hizo solo (…) 'El Chicle' tiene una complexión compatible con las agresiones en solitario", ha expuesto el coronel de la UCO.Ambos altos cargos de la Guardia Civil han detallado cronológicamente cómo pusieron su lupa sobre 'El Chicle' y cómo acabaron deteniéndolo hace unos días. Durante este tiempo destaca que el presunto asesino de Diana ya se sintió observado en noviembre de 2016, cuando empezó el trabajo operativo sobre él. Al dominar el terreno más que los agentes, los detectó y se puso en contacto con un Guardia Civil para saber por qué le seguían.Un furgón de los servicios funerarios traslada el cadáver de Diana Quer (Lavandeira Jr / EFE) Pocos días después se le citó a declarar como testigo junto a su mujer . En su explicación alegó que la noche del 22 de agosto pretendía robar gasolina, pero cometió el error de no situarse en A Pobra do Caramiñal, como indicaba su teléfono móvil. Su mujer dijo que estaban juntos, pero su smartphone la situaba en el domicilio familiar. Los cuñados sostuvieron la misma teoría al declarar. Algo no cuadraba. La gran duda de la Guardia Civil era entonces saber si la esposa encubría a 'El Chicle' o si era coautora del crimen.El principal sospechoso de la muerte de Diana Quer hasta se mostró predispuesto a colaborar. Entregó su móvil para que lo rastrearan, pero antes se encargó de resetearlo alegando que le daba problemas. También permitió que analizaran su vehículo en búsqueda de pruebas que nunca encontraron. Fue minucioso.El 19 de abril el caso entró en una vía muerta y el juez decidió archivarlo. Aún así no cesaron las labores de los agentes, que observaron los pasos del principal sospechoso. En este tiempo se han llegado a analizar más de dos millones de datos de telefonía móvil , un trabajo tedioso y tremendamente lento, según han explicado. "Ahora que sabemos el final de la película nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo, pero en su momento no lo sabíamos", narraba Sánchez Corbí.'El Chicle' sumergió el cuerpo sin vida de Diana en un estanque de agua fría y puraSe sospechaba de 'el Chicle' porque los datos de su teléfono móvil coincidían con el recorrido que hizo Diana Quer la noche de su desaparición. El tramo clave transcurrió entre las 2.52 y las 2.58 horas, cuando el presunto asesino se deshizo del terminal de su víctima.En todo momento, los coroneles de la Guardia Civil se han referido a Abuín Gey como un "profesional de la delincuencia", pero no fue hasta noviembre de 2017 cuando pudieron decir que no había "ninguna duda" de que él estuviera detrás de la muerte de Diana .La detención de Enrique Abuín sólo se precipitó después de que reincidiera el 25 de diciembre con otra joven en Boiro. La Guardia Civil descubrió rápido que la matricula que denunció la nueva víctima coincidía con su sospechoso número uno y tras analizar todas las opciones se vieron en la obligación de detenerlo cuanto antes.Tras arrestarlo el 29 de diciembre, la esposa de 'el Chicle' y los cuñados rectificaron las declaraciones que dieron en el pasado. Si Enrique había atacado a una chica en Boiro también podía haberlo hecho con Diana Quer.Diana permaneció 496 días sumergida en un estanque de agua'El Chicle' ingresó el lunes en la cárcel gallega de Teixeiro después de haber guiado a la Guardia Civil el domingo hasta el cuerpo de la joven. Tal y como han relatado los agentes, la dejó sumergida en un estanque de agua limpia, potable, sin fauna ni corrientes ubicado en una nave abandonada. Estaba atada por la cintura y hombros con dos cuerdas lastradas con bloques de hormigón. El agua fría y pura donde pasó 496 días ayudará a los forenses a esclarecer los motivos de la muerte y si hubo algún tipo de agresión sexual. El cuerpo "está bastante bien conservado", han resumido.En este aljibe de agua, que era usado en la fábrica cuando se dedicaban a hacer gaseosas, también se ha recuperado un bolso y una brida de plástico. En la autopsia se determinará si este objeto se empleó para estrangularla o amordazarla.En la imagen los agentes de la Guardia Civil se abrazan al término de la comparecencia ante los medios de comunicación (Cabalar / EFE) Enrique Abuín Gey está acusado de haber matado a la joven madrileña y de haber intentado secuestrar a otra chica en Boiro. La jueza, además, deja abierta la posibilidad de nuevas imputaciones porque todos los indicios apuntan a un atentado "contra la integridad sexual" de la víctima.Los coroneles han explicado también que tras esta detención van a reevaluar casos de violaciones y desapariciones que pudieran producirse en zonas cercanas. Sobre todo "casos en los que puede haber motivación sexual y víctimas muy jóvenes". Se les hace difícil de entender a los agentes que 'el Chicle' no hubiera cometido otros delitos de este calibre entre 2005, cuando supuestamente intentó violar a su cuñada , y el día que acabó con Diana Quer.