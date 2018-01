/ La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, rechazó el nuevo aumento de salario mínimo decretado por el presidente de la República Nicolás Maduro , este 31 de diciembre a pocas horas de finalizar el año 2017.Opinando que este nuevo incremento del 40 % causa "pánico" entre los venezolanos, señaló que la medida "no corresponde con las realidades del país".Uzcátegui explicó que este nuevo aumento de sueldo no tiene la incidencia que pudieron haber tenido los anteriores, ya que "este aumento de sueldo se diluye en la estructura de costos de cualquier empresa, porque los verdaderos costos es la hiperinflación galopante, el hecho de que nuestra moneda cada día pierde más su valor"."En este país, a diferencia de los países del resto del mundo, sabemos que un aumento de sueldo implica más inflación, más problemas, más desabastecimiento, más complicaciones de ejercer nuestras funciones regularmente", aseguró en entrevista a Unión Radio.Criticó además que el Ejecutivo Nacional no comprenda que "los cambios no son incrementos salariales sino adecentar el gasto público, dejar de emitir dinero inorgánico, dejar de tomar medidas que no vengan acompañadas de un verdadero estímulo a la producción".Ante esto apuntó que lo que se necesita es "gente seria, que decida cuál es el rumbo económico que debe tener el país". Sin embargo, admitió que el Gobierno sigue teniendo en sus manos la posibilidad de cambiar la realidad actual, por lo que esperan su "voluntad política" para acometer esos cambios necesarios.Recordó que en 2017 fueron cinco los aumentos salariales ordenados por el primer mandatario nacional, pasando de 40.638 bolívares en enero a 797.510 bolívares este 31 de diciembre de 2017.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi