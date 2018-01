/ Los seis ocupantes de un hidroplano turístico fallecieron hoy después de que el aparato se estrellara en una bahía en el norte del área metropolitana de Sídney , en el sureste de Australia. Los hechos han sucedido a las cinco de la madrugada, hora española (las tres de la tarde hora local), según informa el medio local The Sidney Morning Herald .Las autoridades indicaron que han rescatado tres cadáveres del avión , un DHC-2 Beaver de la compañía Sydney Seaplanes que se cree que se encuentra en el fondo de la bahía, informó el diario Sydney Morning Herald.Cowan: Police divers about to enter the water to search for a submerged seaplane at the Hawkesbury River near Jerusalem Bay. #Cowan #7News pic.twitter.com/SkPkphygTA— 7 News Sydney (@7NewsSydney) December 31, 2017Algunos medios afirman que los ocupantes incluían 4 británicos , un niño de 11 años y el piloto , aunque las autoridades no han confirmado aún sus identidades.El superintendente Michael Gorman indicó que los buzos trabajan para intentar rescatar a los otros tres cadáveres y el hidro avión , al tiempo que se desconocen las causas del accidente, ocurrido cerca de la ciudad de Cowan.Los hidroplanos de Sydney Seaplanes son contratados por turistas para sobrevolar monumentos emblemáticos como la Opera House y las ensenadas del norte de la ciudad.Este servicio, que ha estado operando desde hace 80 años, ha sido contratado por visitantes famosos como la británica Pippa Middleton, hermana de la Kate, la duquesa de Cambridge, y su marido James Matthews.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi