El Ejército del Aire israelí atacó un campamento militar de Hamás en la Franja de Gaza esta madrugada, en respuesta al proyectil lanzado desde allí hacia Israel horas antes, según informó el Ejército en comunicado.Según esta versión, no hubo daños en ninguno de los incidentes.El proyectil lanzado desde Gaza impactó en campo abierto en la región de Eshkol, sin que la Policía detallase a Efe dónde cayó exactamente para no facilitar información a los atacantes, y el campamento militar de Hamás atacado hoy está en el sur de la Franja.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el domingo que Israel responsabiliza a Hamás de cualquier proyectil lanzado desde Gaza hacia territorio israelí.El sábado por la noche Israel también atacó posiciones de la organización islamista Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, en respuesta a tres proyectiles lanzados desde el enclave el viernes.El ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, dijo el sábado al Canal 13 de televisión que Irán construyó los morteros que proveyó a los grupos salafistas que dispararon desde Gaza.Al ser preguntado el ministro si Irán transfiere a Hamás las armas, Lieberman contestó que " Irán provee a muchos en Gaza, es demasiado pronto para decir a qué grupo".Y agregó que, si bien Israel no está interesado en una escalada de la violencia con Hamás, los salafistas radicales apoyados por Irán "nos quieren arrastrar hacia una guerra en toda regla".Desde que el pasado día 6 el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , reconociera Jerusalén como capital de Israel, las milicias palestinas han intensificado el lanzamiento de proyectiles hacia Israel, ante lo que sus fuerzas armadas responden con bombardeos de represalia.