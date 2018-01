/ El intelectual franco-español Ignacio Ramonet , icono de la izquierda antiglobalización mundial, ensalzó hoy en un artículo al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , y afirmó que dos de los principales partidos de la oposición del país son "de extrema derecha".En el texto, publicado en su perfil de Facebook , Ramonet alaba la "sutileza, paciencia, coraje y decisión" y "fina inteligencia estratégica" que Maduro mostró para poner fin a las protestas callejeras contra el Gobierno que sacudieron el país entre abril y julio de 2017, que el escritor tilda de "ofensiva bélica" e "intentona golpista".Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, un total de 124 personas murieron durante las protestas, 46 de ellas a manos de policías o guardias nacionales, mientras que 27 más por la acción de grupos de civiles armados partidarios del Gobierno, según el informe."Financiadas en dólares por la derecha internacional, las fuerzas antichavistas -lideradas por Primero Justicia y Voluntad Popular, dos organizaciones de extrema derecha- no dudaron en utilizar a paramilitares, a agentes terroristas y a mercenarios del crimen organizado en un despliegue de tácticas irregulares simultáneas", dice RamonetPrimero Justicia (PJ) es el partido del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Julio Borges.Voluntad Popular (VP), perteneciente a la Internacional Socialista (IS), es la formación del político en arresto domiciliario Leopoldo López, considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional.Ramonet califica de "idea genial, que nadie esperaba" y que "descolocó a la oposición", la activación por parte de Maduro de la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder formado íntegramente por seguidores del Gobierno que no es reconocido por la oposición ni buena parte de la comunidad internacional.Desde su instauración en agosto , la Constituyente -cuya elección fue boicoteada por la oposición y que tenía como misión redactar una nueva Carta Magna- ejerce las funciones que la Ley Fundamental prevé para el Parlamento, reducido a un papel meramente simbólico por el Tribunal Supremo desde la victoria opositora en las legislativas de 2015."Los enemigos de la Revolución Bolivariana , entre ellos Washington, se rompieron los dientes contra la sólida estrategia imaginada por el presidente Maduro , basada en la realidad de los hechos, la honestidad política y la ética", dice Ramonet.Celebra asimismo las "sensacionales y rotundas" victorias electorales del chavismo en las elecciones regionales (15 de octubre) y municipales (10 de diciembre) de este año, que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición, a la que el intelectual de origen español llama "la contrarrevolución".Según el también periodista, los comicios mostraron "al mundo la vitalidad" del "sistema democrático" venezolano.Para Ramonet, la supervivencia del chavismo en 2017 "significa un alivio y una luminosa esperanza para toda América Latina".La VanguardiaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi