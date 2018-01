/ La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Christine Lagarde , aseguró que la recuperación de la economía mundial este año será "más fuerte y mejor repartida", con niveles similares a los registrados antes de la crisis de 2007-2008."En 2017, por primera vez en mucho tiempo, revisamos al alza nuestras previsiones de crecimiento en el mundo. La recuperación será más fuerte, mejor repartida, ya no tiran de ella solo los grandes países emergentes", declaró Lagarde al diario Le Journal du Dimanche de Francia.Lagarde señaló, además, que es posible "volver a los niveles medios (de crecimiento del PBI) de las dos décadas que precedieron a la gran crisis financiera de 2007-2008". Cabe señalar que el FMI estimó que la tasa de crecimiento de la economía mundial será de 3.6% para este año.Finalmente, mencionó que este posible desempeño es propicio para proseguir las reformas estructurales.Vea también No a las cuentas alegres: cash is king Los que trabajamos por el Perú (séptima parte) Mujeres en la banca China : XIX congreso del partido comunista Perú, Chile, Colombia y México negocian un seguro colectivo contra terre motos Economía mundial: una de cal, dos de arena ¿Buscas empleo? Esta feria ofrece más de 10 mil puestos de trabajo Empleo se recuperaría en el cuarto trimestreCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi