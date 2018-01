/ El indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori no solo provocó movilizaciones en las calles, también renuncias y futuros cambios en el gabinete y eso, dice Karla Schaefer , es algo de lo que el ex mandatario, internado en la clínica Centenario, está al tanto. Además, la posibilidad de que un miembro del fujimorismo integre dicho equipo ministerial aún no ha sido descartada.Se comenta que el denominado gabinete de la reconciliación estará integrado por congresistas de diversas bancadas. ¿Será posible ver a un miembro de Fuerza Popular (FP) en dicho equipo?Hay muchos técnicos que siempre apoyaron nuestros planes de gobierno, en 2011 y 2016, y ahora están apoyando al gobierno actual, y eso está bien porque uno tiene que trabajar por el país, pero no sé si un congresista en el gabinete sea lo más adecuado, ya que seríamos juez y parte.Su colega Francesco Petrozzi declaró a Perú21 que, en caso de que le ofrecieran integrar el gabinete como titular del Ministerio de Cultura, lo consideraría. ¿Qué opina?Francesco (Petrozzi) tiene un perfil muy bueno para acceder al cargo de ministro de Cultura, pero no lo hemos discutido en bancada. Aunque yo pienso que los congresistas deben quedarse como congresistas.Milagros Salazar, la vocera alterna de FP, declaró que ningún congresista de la bancada será ministro.Somos un grupo de oposición constructiva, y esa es una decisión de cada parlamentario, pero yo tengo claro eso, soy congresista y para eso estoy.¿No tendrá que ver con los problemas que generaría que un miembro de la oposición, como lo son ustedes, sea parte de este gobierno?Yo creo que no, pues no tiene por qué haber problemas, hay que sumar, el país está viviendo un momento muy difícil, ya que está polarizado. Se habla de reconciliación, pero entre comillas porque seguimos con esos odios y antipatías que no le hacen nada bien al país. Por otro lado, yo siento que hay congresistas que se mueren por ser ministros, pero no es nuestro caso. En FP no nos morimos por ser ministros.¿En FP hay buenos elementos para ser ministro?Hay gente capaz, pero no es nuestro rol. Nuestro rol es trabajar en el Congreso y apoyar a que nuestro país salga adelante. El ser ministro es responsabilidad del Ejecutivo. La nuestra es otra.¿En caso de que sean gobierno, seguirá diciendo lo mismo, que un congresista no debe ser ministro?Si existen congresistas con condiciones, con capacidad técnica y a la vez política, estaría bien, y digo que tiene que tener ambas características porque, por ejemplo, en este gobierno hubo buenos técnicos pero les faltó muñeca política, como al ex premier Fernando Zavala, que le faltó experiencia política y cayó sin pena ni gloria.¿Usted qué entiende por gabinete de la reconciliación?Que habrá personas que puedan representar las diferentes posiciones y que, además, tendrán la capacidad de aceptar otras ideologías y pensamiento para que no haya odios ni antipatías dado que, lamentablemente. A veces perdemos objetividad por esos apasionamientos ideológicos.¿Y qué esperaría de este gabinete de la reconciliación?Que tengan claro lo que tienen que hacer por el país. Me gustaría que haya más claridad en los objetivos para los tres años que quedan de este gobierno. Además, espero que sepan tender puentes y que los ministros se reúnan con las comisiones para poder avanzar una agenda de cara a lo que se viene, ya que a veces se pierde mucho tiempo.¿Que no haya objetivos claros no es también responsabilidad del Legislativo?Las puertas del Congreso siempre han estado abiertas para trabajar lo que nos corresponde. Ahora, con todo respeto a la prensa, pero este nivel de confrontación entre ambos poderes es también responsabilidad de ustedes.¿Y por qué la prensa sería responsable?La tiene en parte, no tiene toda la responsabilidad, pero creo que esta polarización que estamos viviendo es por la prensa.¿Un ejemplo?Los titulares contra Keiko Fujimori sacan páginas enteras, la han acusado de todo. Pero, ¿de esas acusaciones cuántas tenían sentencia? Eso es generar odio porque, nos guste o no, acá hay gente simpatizante del fujimorismo y hay que respetar, así como nosotros respetamos ideologías opuestas a la nuestra.Cambiando de tema, ¿tiene noticias acerca del estado de salud del ex presidente Alberto Fujimori?Yo estuve con él hace unos días y está muy golpeado, pienso que debe tomar las cosas con más calma antes de salir de la clínica. Cuando fui a verlo estaba con la presión alta, con un poco de arritmia y, además, está preocupado por el señor (Pedro Pablo) Kuczynski, quiere saber cuántas personas están renunciando, ya que todo esto le genera un sentimiento de culpa.¿Desde la clínica está al tanto?Yo trato de no hablarle del tema, pero desea saber y me dice: ¿Quién más aparte de (Carlos) Basombrío se fue? Le he dicho que se olvide porque no me parece correcto que una persona que está enferma esté pendiente de todo esto.Entonces, sabe que hay protestas en su contra.Él siente que hay manifestaciones afuera y eso no le hace bien. Por eso no está siendo dado de alta, y es una pena porque debería estar gozando a sus nietos.TENGA EN CUENTA- La fujimorista también es presidenta de la Comisión Multipartidaria de la Reconstrucción con Cambios. Dicho grupo tiene un plazo de vigencia hasta que duren los trabajos en las zonas afectadas por El Niño costero.- Estudió comercialización y gestión pública. Es congresista de la República desde 2011 representando a la región Piura.- Postuló sin éxito al Parlamento Andino con Alianza por el Futuro en 2006, año en que el fujimorismo tentó la presidencia con la ex congresista Martha Chávez.