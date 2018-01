/ Una artista de origen venezolano está siendo elogiada por todo el mundo, por su impresionante trabajo diseñando los fuegos artificiales que iluminaron el cielo australiano este 1 de enero para recibir el año nuevo.Nadia Hernández, que llegó al país de los canguros con 16 años , usó las herramientas simples de tijeras y papel de colores brillantes para crear sus visuales vibrantes, que combinan una estética influenciada por el arte popular venezolano con la iconografía australiana, como el Puente del Puerto, la Casa de la Ópera y la flora y fauna nativas.Con más de 28 mil fuegos artificiales , Nadia Hernández, agregó al espectáculo de luces algunos tonos nunca antes utilizados como el naranja brillante, el rosa, el verde lima y el azul claro, inspirados en su paleta de colores.Con una sonrisa en sus labios, la artista comentó que "cuando veo mi trabajo proyectado en algo tan icónico como el puente, podría llorar, definitivamente espero tener una reacción emocional" .A Hernández la contratan para este trabajo, porque es conocida como artista callejera, aunque ha exhibido varias obras en las galerías de Sidney.A billion people will watch 28,000 fireworks launch from 175 firing points on Sydney Harbour tonight. Creating a vision for such a big bang rests on Nadia Hernández's shoulders. #NYEABC #SydNYE pic.twitter.com/DFp8S78izf— ABC News (@abcnews) 30 de diciembre de 2017 Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi