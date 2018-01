/ Esta semana se conocerá, como adelantó la premier Mercedes Aráoz, a los miembros del gabinete que ha sido bautizado por el presidente de la República como el de la "reconciliación". Y es que, de acuerdo a lo señalado por Aráoz, su principal fortaleza será la de fomentar "el diálogo", un recurso al que apelarán luego de advertir el evidente rechazo -con masivas manifestaciones a nivel nacional y el pronunciamiento de organismos de derechos humanos- que ha despertado en un grueso sector del país el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori. Incluso, recordemos, congresistas y funcionarios oficialistas manifestaron su desacuerdo con la decisión presidencial dando un paso al costado.Queda claro que este Consejo de Ministros no la tendrá fácil y deberá construir nuevos cimientos para sostenerse en el tiempo. Desde ya parece imposible hallar consensos con las bancadas de izquierda, que han descartado firmemente integrar el equipo de gobierno y apuntan sus esfuerzos a anular el indulto. Con la excarcelación de Fujimori, Kuczynski perdió al aliado que le ayudó a llegar al poder y -según parece- por lo que queda de su gestión.Ante este escenario, lo más probable es que el Ejecutivo irá a lo seguro y fortalecerá sus lazos con su nuevo aliado: el sector del fujimorismo que encabeza Kenji, el que salvó de la vacancia a PPK. Quizás sea el primer paso para tener una relación más llevadera con la Fuerza Popular que lidera Keiko, quien no ha dejado de agradecer al jefe de Estado por liberar a su padre. Esta maniobra puede asegurarle el segundo paquete de facultades delegadas, que están pendientes a discutirse desde hace varias semanas. Y, probablemente, algo de estabilidad.Pero en el Ejecutivo saben que no podrán recobrar la confianza del país sin la participación de A. Fujimori. El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, le dijo a Perú21 días atrás: si quieren reconciliación, el ex presidente tendrá que poner de su parte. Y el perdón ofrecido por el ex mandatario, a través de un video compartido en redes sociales , no ha sido suficiente.La reconciliación que pregona el gobierno -como señaló Sheput- no se alcanzará si se ignora a las víctimas, que han hecho sentir su presencia recurriendo a la Corte-IDH. Este capítulo de la historia del Perú está por conocerse.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi