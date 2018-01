/ Ante la inminente acusación que formulará el fiscal Germán Juárez contra Ollanta Humala y Nadine Heredia , detenidos por haber recibido US$3 millones presuntamente ilícitos de Odebrecht para financiar su campaña de 2011, la defensa de la ex pareja presidencial espera que el Tribunal Constitucional vea pronto el hábeas corpus que se interpuso para revertir la prisión preventiva que pesa sobre ambos.Wilfredo Pedraza, abogado del ex presidente de la República y su esposa, indicó que el TC debe fijar fecha para presentar el informe oral con el que sustentarán su recurso. La idea es que Humala y Heredia afronten el proceso en libertad."El Poder Judicial nos rechazó injustamente el hábeas corpus que presentamos con el argumento de que no se había agotado la vía interna. Ahora que ya lo hemos hecho, esperamos que el tribunal vea el tema", dijo Pedraza en diálogo con Perú21 .De momento, el ex mandatario y su cónyuge tienen el tiempo de su lado, ya que el fiscal Juárez no presentará la acusación hasta después de que se tomen las declaraciones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú.Barata, quien será interrogado este mes en Brasil, tendrá que brindar detalles de cómo entregó el millonario monto al humalismo porque fue él mismo quien confesó, en diciembre de 2016, que la firma abonó tal dinero.SABÍA QUE- Tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia han negado, en distintas oportunidades, haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht.Vea también Más allá de la crisis política Fiscal Alonso Peña confirmo que pedidos a Andorra fueron atendidos Karla Schaefer: "A Alberto Fujimori le preocupa PPK" Natalie Vértiz le da así la bienvenida al año 2018 [FOTOS] Juan Sheput considera un "error" incluir a Fuerza Popular en el Gabinete FMI: PBI será "más fuerte y mejor repartido" ¿Puede proyectarse 2018?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi