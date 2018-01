/ El actor Sylvester Stallone negó haber abusado sexualmente de una menor de 16 años en 1986, cuando rodaba la película ' Yo, el halcón '."Eso nunca sucedió. Es mentira. Una cosa es atacarme a mí y otra ir contra inocentes", manifestó el actor en referencia a su esposa Flavin y a sus tres hijas.Asimismo, Stallone siguió desmintiendo la acusación en su contra."Tendrán que cargar con el peso de una mentira el resto de sus vidas. Es cruel. No tienes por qué inventarte cosas", declaró el recordado 'Rocky' en la web Radar Online.Como se recuerda, la supuesta víctima declaró ante las autoridades -en noviembre pasado- que Stallone la "intimidó" para tener sexo con él y con su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, en Las Vegas, Estados Unidos.Además, señaló que no denunció antes porque se sentía "asustada, humillada y avergonzada".Vea también Así luce 'Ivan Drago' de 'Rocky IV' hoy en día [FOTOS] Ex guionista de 'Mad Men' acusa al creador de la serie de acoso sexual Estos son los actores de Hollywood que han sido acusados de agresión sexual [FOTOS] Ed Westwick de 'Gossip Girl' es denunciado por acoso sexual otra vez Conoce a Sistine, la talentosa hija de Sylvester Stallone [FOTOS] Estas son las víctimas de acoso sexual de Harvey Weinstein, el poderoso productor de Hollywood [FOTOS] Así luce 'Rocky Balboa' enfrentando una terrible enfermedad en próxima películaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi