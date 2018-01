/ Wendy Ramos no tuvo mejor idea que terminar el año 2017 arremetiendo contra la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , y a través de su cuenta en Twitter le deseó que 'no pueda conciliar el sueño nunca más'."Ojalá que el próximo año no nos mientan ni nos atropellen tanto, que Meche Aráoz no pueda dormir nunca más y que se les acabe la suerte a todos los que están escapando de ir a prisión hace rato. #Feliz2018", escribió la actriz en la red social.Si los lunes son buenos para empezar cosas, qué tal este lunes que además es primero del primero del año. A sacudirse los miedos, las flojeras, a despertar los sueños olvidados! Feliz año para todos!!- wendy ramos (@vacadescarriada) 1 de enero de 2018 Y ojalá que el próximo año no nos mientan ni nos atropellen tanto, que @MecheAF no pueda dormir nunca más y que se les acabe la suerte a todos los que están escapando de ir a prisión hace rato. #Feliz2018- wendy ramos (@vacadescarriada) 1 de enero de 2018 El mensaje fue en referencia al indulto otorgado a Alberto Fujimori , debido a que la premier había negado una posible negociación con un grupo de congresistas fujimoristas para otorgarle la gracia al ex presidente a cambio de evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski .Este 'tuit' obtuvo rápidamente más de 3,200 'Me Gusta' y fue retuiteado casi 1,000 veces. Sin embargo, lo que más llamó la atención es la respuesta directa y sin rodeos de Mercedes Araóz, aunque sin ningún tinte de enfrentamiento."Yo solo te deseo Luz y paz en el corazón. No te juzgo, espero no me juzgues porque no falté a la verdad", escribió la jefa del Gabinete. El 'tuit' de Aráoz recibió 1,300 'Me Gusta' y fue compartido más de 200 veces.Yo solo te deseo Luz y paz en el corazón. No te juzgo, espero no me juzgues porque no falte a la verdad.- Mercedes Aráoz (@MecheAF) 1 de enero de 2018 Los cibernautas tampoco estuvieron ajenos a este intercambio de mensajes entre Wendy Ramos y Mercedes Aráoz , e indicaron que a pesar que no apoyan la actitud de la premier, no era correcto empezar el año deseándole mal a alguien. Por ello, le pidieron a Wendy Ramos que sea 'mejor persona' y evite ese tipo de comentarios.Estoy en shock. Una persona que se supone la escuchan y ven jóvenes y niños…que referente?- Carmensioux (@DorisAzores) 1 de enero de 2018 Wendy: me parece increíble leer tu comentario… desearle el mal a alguien simplemente porque piensa distinto a ti? Acuérdate de esto cuando la vida te devuelva, a ti o a alguien a quien amas, lo que tú le deseas a otros… mal👎ðŸ"- Lucel Castillo (@LucelCastillo) 1 de enero de 2018 Meche no me.simpatiza pero jamas iniciaria un año deseandole el mal.- ElhaChianti (@elhachianti) 1 de enero de 2018 ¿Qué pasó con ese espíritu positivo que vendías en las redes sociales - Juan Carlos Luján (@juancarloslujan) 1 de enero de 2018 Cuando las apariencias engañan. Quién podría imaginar que detrás de una persona dedicada a programas infantiles, q personifica personajes inofensivos y simpáticos, albergue tanto odio en su corazón.Me recuerda a una inofensiva y simpática bailarina que protegía a Abimael Guzmán- Julio César Ruiz (@JulioCesar_Ruiz) 1 de enero de 2018 Vea también Peruanos desaprueban desempeño de vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, según Ipsos Mercedes Aráoz confirmó que la próxima semana se conocerá al nuevo gabinete Mercedes Aráoz: "Hay mucha gente que quiere la reconciliación para que paren estas batallas" [VIDEO] Mercedes Aráoz destinará S/33 millones para reparación a víctimas del terrorismo Mercedes Aráoz: "PPK me ha ratificado su confianza" Oposición pedirá que Mercedes Aráoz explique indulto a Alberto Fujimori Premier aseguró que indultos no se negocian y hoy su tuit se hace viral Máximo San Román cree que Mercedes Aráoz debe renunciar a la PCM porque "no tiene prestigio" Mercedes Aráoz: "Mi expectativa es empezar con la reconciliación nacional" Mercedes Aráoz: "El gobierno no negocia indulto" a Alberto FujimoriCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi