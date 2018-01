/ Madre solo hay una. Por ello, Jefferson Farfán no duda en gritar a los cuatro vientos que ama a Rosario Guadalupe y es la " mujer que más admira". El delantero del Lokomotiv Moscú celebró a lo grande el cumpleaños de su mamá, quien nació el 1 de enero.La 'Foquita ' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una tierna fotografía. En la instantánea, el atacante de la selección peruana evidencia el inmenso cariño que le tiene a su madre."Hoy es un día súper especial para mi , es cumpleaños de la mujer que más admiro y amo en esta VIDA mi MADRE", manifestó en su red social.FarfánLa foto se viralizó en Internet y ha generado miles de comentario positivos por parte de sus seguidores, quienes lo felicitan por ser un buen hijo. Además, ya acumuló cerca de 32 mil 'Me gusta'.Vea también Cristiano Ronaldo recordó de manera emotiva su infancia y se lució con todos sus trofeos Corinthians felicita a Paolo Guerrero por su cumpleaños, pero hinchas lo rechazan ¡Gloria al capitán! FPF saludó así a Paolo Guerrero por su cumpleaños Les hace el pare: Aldair Fuentes dice que le 'pondrá el pecho' a Boca y Palmeiras ¿Alberto Rodríguez o Miguel Araujo? Esto decidió Junior de Barranquilla No los sueltan: El Barza recuerda golazos al Madrid con efectos especiales [VIDEO] Nada dura para siempre: El City terminó con su histórica racha de victorias Claudio Pizarro: "Me da pena no poder estar en el equipo y no aportar" [FOTOS Y VIDEO] Ni Ramos ni Piqué: Virgil Van Dijk es el defensa más caro de la historia Jefferson Farfán: "Clasificar al Mundial ha sido el mejor regalo de mi vida"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi