A pocas horas de finalizar el 2017, Cristiano Ronaldo se mostró listo para asumir nuevos retos con su selección y el Real Madrid . El delantero utilizó sus redes sociales para compartir una emotiva fotografía.A través de su cuenta oficial de Instagram , ' CR7 ' publicó una instantánea, donde se luce junto a todos sus trofeos. Sin embargo, lo más resaltaste es el mensaje que acompaña la imagen."Cuando jugaba en las calles de Madeira y soñaba en llegar a la cima del fútbol. No podía imaginar que un día sacaría una foto como esta. Dedico este momento por encima de todo a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, a los entrenadores con quienes aprendí siempre y tantos otros que trabajan en las estructuras de clubes y selección. Por último, un agradecimiento muy especial a mis fans. ¡Estos trofeos también son vuestros!", es el texto que acompaña su foto.En cuestión de minutos, la publicación se ha viralizado y ha generado miles de reacciones por parte de sus seguidores. Hasta el momento de la publicación de esta nota, el post tenía más de 2 millones 300 mil 'Me gusta'.