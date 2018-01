/ Veamos: ¿está el país "más reconciliado" tras el indulto? No. ¿Es ahora más "gobernable" el Perú? No. ¿Se ha fortalecido el gobierno debido a la gracia concedida a Alberto Fujimori? No, de hecho, se ha debilitado. ¿Es el país más estable? No. ¿Hay menos ruido político? No. ¿Ha mejorado la credibilidad del Poder Ejecutivo o la confianza en el gobierno? No y no. ¿Se ha robustecido el Estado de derecho o la democracia o el debido proceso o la institucionalidad -todos elementos claves para el desarrollo en el largo plazo- gracias a que PPK tomó la decisión "más difícil" de su vida? No, todos ellos se han debilitado.¿Ha mejorado la imagen internacional del Perú ahora que Fujimori se va a su casa? No, ha empeorado. ¿Se ha evitado que un ser humano -Fujimori- muera injustamente en la cárcel? No.¿Fujimori se está muriendo? No, el que se muere es Hermoza Ríos, pero ese sigue preso porque no tiene votos para canjear. ¿Se ha fortalecido el Poder Judicial o el Ministerio Público en el marco del escándalo y las investigaciones por Lava Jato gracias al indulto/cambalache? No, todo lo contrario. ¿Hay un mejor clima de inversiones gracias a todo esto? No.PPK no ha indultado a Fujimori por humanidad ni por principios, sino porque era lo que le convenía en ese momento. Como ha reconocido el asesor de Kenji, Jorge Morelli, la decisión de indultar a Alberto estaba tomada y solo faltaba fijar la fecha. La amenaza de vacancia la decidió.El país no está mejor con Fujimori libre al caballazo, el Perú no está mejor con el Poder Ejecutivo repitiendo la mentira del indulto humanitario.El Perú no está mejor con un presidente vencido, abandonado y títere del fujimorismo albertista.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi