/ ¡Alerta! Al menos 12 heridos ha dejado hasta el momento un incendio en Nueva York . El hecho se viene registrando en el Bronx , donde hace solo unos días, el 28 de diciembre, se registró un incidente de similar magnitud.Este incendio viene siendo sofocado por al menos 160 bomberos. Según las primeras informaciones de medios de este país, habrían 10 personas muertas. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por la Policía de Nueva York .El siniestro inició alrededor de las 5:30 a.m. (hora local), en una vivienda ubicada en la avenida Commonwealth , dentro del conocido condado neoyorkino.Hasta el momento, no se sabe las causas exactas del siniestro. La Policía señala que podría haberse iniciado en una tienda de electrodomésticos, ubicada en la parte baja del edificio.El incendio ocurre a días de otro similar en el mismo barrio que dejó 12 personas muertas.[LO ÚLTIMO] Un gran incendio en el barrio del Bronx deja al menos 12 heridos en Nueva York" https://t.co/oYIW8cxAGV pic.twitter.com/lRAZu2obXc- Canal N (@canalN_) 2 de enero de 2018